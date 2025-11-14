Kritiska USA-siffror kan vara förlorade – för gott

”Demokraterna kan ha skadat det federala statistiksystemet permanent, med oktober månads CPI- och jobbrapporter som troligen aldrig kommer att släppas”, sa pressekreterare Karoline Leavitt till reportrar på onsdagen, enligt CNBC.

Regeringsstängningen började den 1 oktober och pågick i 43 dagar. Det var den längsta i USA:s historia.

Under denna period var personal vid Bureau of Labor Statistics (BLS) permitterad, vilket hindrade myndigheten från att samla in ekonomisk data under hela oktober månad.

Första gången på nästan hundra år

Det skulle vara första gången sedan mätningarna började som månatlig statistik för dessa ekonomiska nyckeltal saknas.

Nedstängningen under Donald Trumps andra mandatperiod har blviit den längsta i USA:s historia. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).

Current Population Survey, som etablerades 1948 och används för att ta fram jobbsiffrorna, intervjuar normalt cirka 60 000 hushåll varje månad. BLS nationella konsumentprisindex (CPI) har publicerats sedan 1921, enligt Federal Reserve Bank of Minneapolis, skriver Fortune.

”För första gången på över 900 månader kanske Current Population Survey inte samlar in månatlig information från ett representativt urval av amerikanska hushåll om huruvida de arbetar eller söker arbete”, skriver Friends of BLS, en oberoende koalition av stora statistik-, affärs- och forskningsorganisationer, på sin webbplats.