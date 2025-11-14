Realtid
Kritiska USA-siffror kan vara förlorade – för gott

Feds chef Jerome Powell kan få klara sig utan viktiga siffror menar Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt. (Manuel Balce Ceneta/ Jacquelyn Martin/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Den rekordlånga regeringsstängningen i USA kan ha orsakat permanent skada på landets statistikproduktion. Kritiska ekonomiska nyckeltal för oktober kommer troligen aldrig att offentliggöras, enligt Vita huset.

”Demokraterna kan ha skadat det federala statistiksystemet permanent, med oktober månads CPI- och jobbrapporter som troligen aldrig kommer att släppas”, sa pressekreterare Karoline Leavitt till reportrar på onsdagen, enligt CNBC.

Regeringsstängningen började den 1 oktober och pågick i 43 dagar. Det var den längsta i USA:s historia.

Under denna period var personal vid Bureau of Labor Statistics (BLS) permitterad, vilket hindrade myndigheten från att samla in ekonomisk data under hela oktober månad.

USA:s jobbsiffror blockeras – Fed tvingas gissa sig fram

I slutet av oktober ska Federal Reserve fatta sitt nästa räntebeslut. Men den månatliga arbetsmarknadsrapport som normalt styr beslutet publiceras inte – trots att den redan är färdig.

Första gången på nästan hundra år

Det skulle vara första gången sedan mätningarna började som månatlig statistik för dessa ekonomiska nyckeltal saknas.

Nedstängningen under Donald Trumps andra mandatperiod har blviit den längsta i USA:s historia. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).

Current Population Survey, som etablerades 1948 och används för att ta fram jobbsiffrorna, intervjuar normalt cirka 60 000 hushåll varje månad. BLS nationella konsumentprisindex (CPI) har publicerats sedan 1921, enligt Federal Reserve Bank of Minneapolis, skriver Fortune.

”För första gången på över 900 månader kanske Current Population Survey inte samlar in månatlig information från ett representativt urval av amerikanska hushåll om huruvida de arbetar eller söker arbete”, skriver Friends of BLS, en oberoende koalition av stora statistik-, affärs- och forskningsorganisationer, på sin webbplats.

Federal Reserve tvingas gissa

Avsaknaden av officiell statistik kommer vid ett kritiskt läge för centralbanken Federal Reserve. Den månatliga arbetsmarknadsrapporten styr normalt centralbankens räntebeslut.

Men nu tvingas beslutsfattarna fatta beslut utan denna viktiga information.

”All den ekonomiska data som släpps kommer att vara permanent försämrad, vilket lämnar våra beslutsfattare vid Fed att flyga blint i en kritisk period”, sa Leavitt enligt CNBC.

Trots bristen på data förutspår 80 procent av ekonomerna att Fed kommer att sänka räntan med en kvarts procentenhet vid sitt möte den 10 december, enligt en Reuters-undersökning av 105 ekonomer.

Svaga signaler från arbetsmarknaden

I brist på officiell statistik för både arbetslöshet och inflation har marknadens aktörer fått förlita sig på andra källor.

Enligt dessa blev oktober blev den värsta månaden för uppsägningar på 22 år, med totalt 153 074 varsel enligt analysföretaget Challenger, Gray & Christmas. Det är en ökning med 183 procent jämfört med september.

Teknologisektorn har drabbats särskilt hårt, med 33 281 nedskärningar i oktober, nästan sex gånger så många som i september. Totalt har amerikanska företag varslet om 1,1 miljoner uppsägningar under 2025. Det är en ökning med 65 procent jämfört med samma period förra året.

Även annan privat statistik pekar nedåt. Enligt löneadministratörsföretaget ADP minskade amerikanska företag i genomsnitt sina anställningar med drygt 11 000 per vecka under de fyra veckorna fram till den 25 oktober.

Ränteterminerna prissätter nu in över 60 procents sannolikhet för att Fed sänker styrräntan i december.

