Tusentals jobb försvinner från amerikanska företag varje vecka. Det får investerare att tro på en räntesänkning nästa månad.
Svaga jobbsiffror talar för räntesänkning inom kort
Dollarn tappade på tisdagen efter nya tecken på en avmattning på arbetsmarknaden, men efterfrågan på långa statsobligationer ökade.
En rapport från ADP Research visade att sysselsättningen i den privata sektorn minskat under oktober.
Det höjde marknadens förväntningar på räntesänkningar från Federal Reserve redan i december, skriver Bloomberg.
Jobben blev färre
Handeln i statspapper hölls stängd på grund av Veterans Day, men terminskontrakten på amerikanska tioåriga statsobligationer steg tydligt.
Uppgången motsvarade en nedgång på omkring fyra räntepunkter i den underliggande tioårsräntan, som därmed skulle hamna kring 4,08 procent.
ADP:s siffror visade att amerikanska företag i genomsnitt minskade antalet anställda med drygt 11 000 per vecka under de fyra veckorna fram till den 25 oktober.
Varningstecken för ekonomin
Nedgången markerar ett trendbrott efter flera månader av stabil tillväxt och väcker oro för en begynnande försvagning i den amerikanska konjunkturen.
Eftersom den federala statistiken tillfälligt stoppats under nedstängningen av statliga funktioner tillmäts ADP:s data ovanligt stor betydelse.
För investerare och centralbanksanalytiker fungerar den nu som ett av få tillgängliga mått på arbetsmarknadens hälsa inför Feds nästa räntebeslut.
Talar för räntesänkning
På valutamarknaden föll Bloomberg Dollar Index med omkring 0,2 procent till den lägsta nivån på en månad.
Investerare flyttade kapital till räntebärande tillgångar i förväntan om mjukare penningpolitik.
Ränteterminerna prisade in över 60 procents sannolikhet för att Fed sänker styrräntan i december, en markant ökning jämfört med förra veckan.
Påverkade internationellt
Den svaga amerikanska siffran fick även internationella återverkningar.
Brittiska statsobligationer stärktes och tioårsräntan i Storbritannien sjönk med nio räntepunkter till omkring 4,38 procent – nära årslägsta nivå.
Även där har svagare arbetsmarknadsdata ökat förväntningarna på kommande sänkningar från Bank of England.
Olika trender
Med andra syns två olika trender. Å ena sidan en växande oro för att den amerikanska ekonomin tappar fart efter höstens starka kvartal.
Å andra sidan ser investerare ökade chanser till en tidigare penningpolitisk lättnad, vilket har gett nytt bränsle åt obligationsmarknaden.
