Svaga jobbsiffror talar för räntesänkning inom kort

Dollarn tappade på tisdagen efter nya tecken på en avmattning på arbetsmarknaden, men efterfrågan på långa statsobligationer ökade.

En rapport från ADP Research visade att sysselsättningen i den privata sektorn minskat under oktober.

Det höjde marknadens förväntningar på räntesänkningar från Federal Reserve redan i december, skriver Bloomberg.

Jobben blev färre

Handeln i statspapper hölls stängd på grund av Veterans Day, men terminskontrakten på amerikanska tioåriga statsobligationer steg tydligt.

Uppgången motsvarade en nedgång på omkring fyra räntepunkter i den underliggande tioårsräntan, som därmed skulle hamna kring 4,08 procent.

ADP:s siffror visade att amerikanska företag i genomsnitt minskade antalet anställda med drygt 11 000 per vecka under de fyra veckorna fram till den 25 oktober.