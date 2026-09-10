Landets export har rusat efter Ukrainas drönarattacker

Belarus två stora raffinaderier, Naftan och Mozyr, har under 2026 kunnat öka produktionen och leveranserna till den ryska marknaden kraftigt. Enligt Belneftekhims chef Ilja Ikan har raffinaderiernas lönsamhet inte varit så här hög på tio år.

Under årets första sju månader uppgick bensinleveranserna till Ryssland till nästan 665 000 ton, rapporterar Oilpirce. Det är 25 gånger mer än under samma period 2025.



Dieselleveranserna ökade samtidigt ungefär sju gånger, till omkring 418 000 ton, enligt handelsdata som Reuters hänvisar till.

Belneftekhim uppger att reservkapacitet togs i bruk för drift dygnet runt under juni och juli. Det har gjort det möjligt att öka raffineringen när efterfrågan på färdiga oljeprodukter stigit kraftigt.

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Rysk raffinering har fått en hård smäll

Rysk raffinering låg i augusti på omkring 4 miljoner fat per dag, jämfört med cirka 5,3–5,5 miljoner fat per dag före drönarattackerna. Det motsvarar en minskning på ungefär 25–30 procent.

På flera håll i Ryssland är det brist på bränsle. Begränsningar i försäljningen har återinförts i ett antal regioner. Samtidigt försöker regeringen täcka underskottet genom import och genom att hålla tillbaka exporten av ryska oljeprodukter.

Samtidigt är möjligheterna för Ryssland att fylla bränsleunderskottet från närområdet begränsade. Kazakstan, som annars är en viktig regional leverantör, har samtidigt valt att hålla tillbaka planerade bränsleleveranser till Ryssland med hänvisning till den egna försörjningen och risken för brist.