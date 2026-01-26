Indien kan bli europeisk bilindustris räddning

Inom ramen av ett stort kommande frihandelsavtal planerar Indien att drastiskt sänka importtullarna på bilar från EU till 40 procent från nuvarande nivåer på upp till 110 procent, rapporterar Reuters.

Förändringen är en del av ett omfattande frihandelsavtal som kan tillkännages redan på tisdag.

Enligt källor som Reuters talat med har Indiens premiärminister Narendra Modis regering gått med på att omedelbart sänka skatten på ett begränsat antal bilar från EU med ett importpris över 15 000 euro.

Över tid kan tullarna sänkas ytterligare till 10 procent. Vilket skulle underlätta för europeiska biltillverkare som Volkswagen, Mercedes-Benz och BMW att nå den indiska marknaden.

Aggressivt öppnande av skyddad marknad

Indien är världens tredje största bilmarknad efter USA och Kina, men har varit en av de mest skyddade.

Landet har för närvarande tullar på 70 och 110 procent på importerade bilar. En nivå som ofta kritiserats av företagsledare, inklusive Teslas vd Elon Musk.

ANNONS

Den nya policyn innebär att omedelbart sänka tullarna till 40 procent för cirka 200 000 förbränningsmotorbilar per år. Det rapporterar Times of India.

Läs mer: Europas motor hackar – då gasar Indien förbi – Realtid

Det beskrivs som landets hittills mest aggressiva drag för att öppna upp sektorn.

Eldrivna fordon kommer dock att undantas från tullsänkningar under de första fem åren för att skydda investeringar från inhemska aktörer som Mahindra & Mahindra och Tata Motors.

Efter fem år kommer elbilar att följa liknande tullsänkningar.