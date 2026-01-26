Samtidigt som EU trappar upp kraven på inhemsk produktion öppnar Indien sin marknad för europeiska biltillverkare. Ett stort frihandelsavtal kan ge nödvändigt andrum för en bransch under press.
Indien kan bli europeisk bilindustris räddning
Inom ramen av ett stort kommande frihandelsavtal planerar Indien att drastiskt sänka importtullarna på bilar från EU till 40 procent från nuvarande nivåer på upp till 110 procent, rapporterar Reuters.
Förändringen är en del av ett omfattande frihandelsavtal som kan tillkännages redan på tisdag.
Enligt källor som Reuters talat med har Indiens premiärminister Narendra Modis regering gått med på att omedelbart sänka skatten på ett begränsat antal bilar från EU med ett importpris över 15 000 euro.
Indien köper rysk olja som aldrig förr – trots strafftullar
USA:s försök att stoppa Indien från att köpa olja från Ryssland tycks inte fungera. Tvärtom fördjupas relationen mellan de två länderna allt mer. Indien
Över tid kan tullarna sänkas ytterligare till 10 procent. Vilket skulle underlätta för europeiska biltillverkare som Volkswagen, Mercedes-Benz och BMW att nå den indiska marknaden.
Aggressivt öppnande av skyddad marknad
Indien är världens tredje största bilmarknad efter USA och Kina, men har varit en av de mest skyddade.
Landet har för närvarande tullar på 70 och 110 procent på importerade bilar. En nivå som ofta kritiserats av företagsledare, inklusive Teslas vd Elon Musk.
Den nya policyn innebär att omedelbart sänka tullarna till 40 procent för cirka 200 000 förbränningsmotorbilar per år. Det rapporterar Times of India.
Läs mer: Europas motor hackar – då gasar Indien förbi – Realtid
Det beskrivs som landets hittills mest aggressiva drag för att öppna upp sektorn.
Eldrivna fordon kommer dock att undantas från tullsänkningar under de första fem åren för att skydda investeringar från inhemska aktörer som Mahindra & Mahindra och Tata Motors.
Efter fem år kommer elbilar att följa liknande tullsänkningar.
Räddning i rätt tid
Öppningen av den indiska marknaden kommer vid en kritisk tidpunkt för europeisk bilindustri.
Samtidigt som EU överväger att kräva att upp till 70 procent av innehållet i vissa produkter ska vara europeiskt tillverkat för att minska beroendet av Kina, kämpar kontinentens biltillverkare med billiga importer från Asien.
Läs också: Indien nära avtal med EU trots gränskonflikt – Dagens PS
EU:s nya Industrial Accelerator Act, som ska presenteras inom kort, kommer att innehålla ambitiösa ”made in Europe”-mål. Dessa mål gällr för kritiska produkter som bilar, batterier och solpaneler, enligt Financial Times.
EU har nu börjat kopiera Kinas kontroversiella strategi med tvingade joint ventures, skriver Politico. Den nya politiken skulle bland annat kräva att utländska investerare inte får äga mer än 49 procent av EU-företag inom strategiska sektorer.
Enorm tillväxtpotential
Europeiska biltillverkare har för närvarande mindre än 4 procent av Indiens årliga bilmarknad på 4,4 miljoner fordon, som domineras av Japans Suzuki Motor samt indiska varumärken Mahindra och Tata.
När den indiska marknaden förväntas att växa till 6 miljoner fordon årligen till 2030 planerar flera företag redan nya investeringar.
Missa inte: Chocken: Volvos lyx-SUV är sämst när vintern slår till. Dagens PS
Renault gör comeback i Indien med en ny strategi i jakten på tillväxt utanför Europa, där kinesiska biltillverkare gör starka framsteg.
Handelsavtalet, som handelsminister Piyush Goyal kallat ”the mother of all deals”, har förhandlats sedan 2007 och förväntas tillkännages under Indien-EU-toppmötet den 27 januari.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
