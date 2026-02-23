”Ett avtal är ett avtal!” – EU till attack mot USA

EU-Kommissionen säger att Washington omedelbart måste klargöra vilka steg som väntar efter domstolsbeslutet.

EU påminner om att handelsavtalet satte ett tydligt tak: högst 15 procent i tull på de flesta EU‑varor, med undantag för sektorer som redan har särskilda avgifter, som stål.

Vissa produkter, bland annat flygplan och reservdelar, skulle vara helt tullfria.

Som del av uppgörelsen tog EU bort flera tullar på amerikanska varor och avstod från att införa motåtgärder. Nu varnar kommissionen för att USA:s nya linje bryter mot överenskommelsen.



”EU‑produkter måste fortsatt få den mest konkurrenskraftiga behandlingen, utan höjningar över det tak som redan är fastslaget. Ett avtal är ett avtal”, säger kommissionen.

Den betonar att oförutsägbara tullar skapar osäkerhet och skadar förtroendet på globala marknader.

Skärpt ton från Bryssel

Uttalandet är betydligt skarpare än kommissionens första reaktion i fredags, då man nöjde sig med att analysera domstolsbeslutet och hålla kontakt med USA:s regering.

Under helgen har EU:s handelskommissionär Maros Sefcovic tagit upp frågan med USA:s handelsrepresentant Jamieson Greer och handelsminister Howard Lutnick.

