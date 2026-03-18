Afrikas rikaste man tjänar storkovan på energikrisen

Aliko Dangote, Afrikas rikaste man, stärker sin position som en av kontinentens mest inflytelserika industriledare.

Det sker genom omfattande satsningar på energi och tillverkning, som får ytterligare vikt under den nuvarande energikrisen.

I centrum står hans gigantiska raffinaderi utanför Lagos, en anläggning som redan förändrar Nigerias ekonomi och energimarknad.

”Galen situation”

Raffinaderiet, som kan bearbeta hundratusentals fat olja per dag, har blivit särskilt strategiskt i ljuset av det pågående kriget i Iran och störningar i globala energiflöden.

När oljepriserna stiger ökar efterfrågan på alternativa leveranser, vilket stärker Dangotes affärsposition.

”Det är en galen situation just nu. Folk är beredda att betala vad som helst”, säger han till The Economist.

Projektet är en del av en bredare vision om att göra Afrika mer självförsörjande. Under lång tid har Nigeria, trots att landet är en av Afrikas största oljeproducenter, varit beroende av importerade bränslen.