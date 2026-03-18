Att exportera olja är ofta en lukrativ bransch, inte minst just nu. Det har en miljardär i Afrika märkt av.
Afrikas rikaste man tjänar storkovan på energikrisen
Aliko Dangote, Afrikas rikaste man, stärker sin position som en av kontinentens mest inflytelserika industriledare.
Det sker genom omfattande satsningar på energi och tillverkning, som får ytterligare vikt under den nuvarande energikrisen.
I centrum står hans gigantiska raffinaderi utanför Lagos, en anläggning som redan förändrar Nigerias ekonomi och energimarknad.
”Galen situation”
Raffinaderiet, som kan bearbeta hundratusentals fat olja per dag, har blivit särskilt strategiskt i ljuset av det pågående kriget i Iran och störningar i globala energiflöden.
När oljepriserna stiger ökar efterfrågan på alternativa leveranser, vilket stärker Dangotes affärsposition.
”Det är en galen situation just nu. Folk är beredda att betala vad som helst”, säger han till The Economist.
Projektet är en del av en bredare vision om att göra Afrika mer självförsörjande. Under lång tid har Nigeria, trots att landet är en av Afrikas största oljeproducenter, varit beroende av importerade bränslen.
Dominerar marknaden
Med den nya anläggningen kan en stor del av efterfrågan täckas nationellt, vilket minskar behovet av utländsk valuta och stärker ekonomin.
Dangotes affärsimperium, Dangote Group, har vuxit från handel till industriell produktion, med cement som en av hörnstenarna.
Bolaget har dragit nytta av statliga stödåtgärder men har också byggt upp en dominerande marknadsposition genom storskaliga investeringar.
Har fått kritik
Samtidigt möter affärsmannen kritik.
Vissa menar att hans framgångar delvis bygger på politiska kontakter och regleringar som gynnat hans bolag, medan andra ifrågasätter koncentrationen av ekonomisk makt hos en enskild aktör.
Det finns även invändningar kring beroendet av utländsk expertis i tekniskt avancerade delar av verksamheten.
Vill inte förlita sig på utländska investerare
Trots detta fortsätter expansionen. Dangote planerar att börsnotera delar av raffinaderiet och öka kapaciteten ytterligare.
Han har också presenterat investeringar i andra afrikanska länder, inklusive projekt inom gödselproduktion, cement och gruvnäring.
Ambitionerna sträcker sig bortom Nigeria och omfattar en bred industrialisering av kontinenten. Dangote menar att strategin bygger på att afrikanska företag själva måste leda utvecklingen, snarare än att förlita sig på externa investerare.