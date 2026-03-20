Stockholmsbörsen föll brant på fredagseftermiddagen och har nu raderat hela uppgången sedan årsskiftet.
Årets börsuppgång utraderad
Storbolagsindexet OMXS30, som i slutet av februari hade stigit cirka 12 procent sedan nyår, balanserar nu kring nollstrecket för året.
Fallet inleddes strax innan klockan 15 på fredagen när börsen gjorde ett plötsligt dyk.
Drygt 15 minuter efter öppningen på Wall Street vände även breda OMXSPI, som tidigare legat över nollan, ned i rött, enligt Dagens Industri.
Vid 15.40-tiden tappade både OMXSPI och OMXS30 omkring 1 procent.
Attacken mot Iran startade fallet
Sedan USA och Israel inledde attackerna mot Iran har OMXS30 rasat drygt 10 procent. Vilket innebär att cirka 1 330 miljarder kronor har gått upp i rök, motsvarande det samlade börsvärdet för storbankerna Nordea, Swedbank och SEB, enligt EFN.
Fredagens fall drevs av flera samverkande faktorer.
Wall Street Journal rapporterade att Pentagon skickar tusentals marinkårssoldater och tre krigsfartyg till Mellanöstern, ett besked som satte ytterligare press på marknaderna.
Oljepriset låg kvar på höga nivåer kring 108 dollar fatet.
Räntorna bara stiger
Samtidigt sköt de internationella räntorna i höjden.
Den amerikanska tioårsräntan steg omkring 12 punkter till 4,37 procent, den högsta nivån sedan i somras, och obligationshandlare prisar nu in en 50-procentig sannolikhet för en räntehöjning i oktober.
Den tyska tioårsräntan nådde sin högsta nivå sedan 2011. Medan den brittiska tioåringen klättrade över 5 procent för första gången sedan 2008.
”Obligationsmarknaden verkar vara orolig för ytterligare inflationstryck i takt med att konflikten i Iran både eskalerar och drar ut på tiden”, sa Gennadiy Goldberg, chef för amerikansk räntestrategi vid TD Securities, till Bloomberg.
Bland de största förlorarna i OMXS30 återfanns Boliden (börskurs Boliden), Saab (börskurs Saab) och AB Volvo (börskurs Volvo).
Ljusglimten var Nibe (börskurs Nibe), som steg 7,5 procent efter att Handelsbanken höjt sin rekommendation.