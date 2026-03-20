Årets börsuppgång utraderad

Storbolagsindexet OMXS30, som i slutet av februari hade stigit cirka 12 procent sedan nyår, balanserar nu kring nollstrecket för året.

Fallet inleddes strax innan klockan 15 på fredagen när börsen gjorde ett plötsligt dyk.

Drygt 15 minuter efter öppningen på Wall Street vände även breda OMXSPI, som tidigare legat över nollan, ned i rött, enligt Dagens Industri.

Vid 15.40-tiden tappade både OMXSPI och OMXS30 omkring 1 procent.

Attacken mot Iran startade fallet

Sedan USA och Israel inledde attackerna mot Iran har OMXS30 rasat drygt 10 procent. Vilket innebär att cirka 1 330 miljarder kronor har gått upp i rök, motsvarande det samlade börsvärdet för storbankerna Nordea, Swedbank och SEB, enligt EFN.

Fredagens fall drevs av flera samverkande faktorer.

Wall Street Journal rapporterade att Pentagon skickar tusentals marinkårssoldater och tre krigsfartyg till Mellanöstern, ett besked som satte ytterligare press på marknaderna.

Oljepriset låg kvar på höga nivåer kring 108 dollar fatet.