Framtidstron bland svenska egenföretagare stiger och pensionssparandet ökar kraftigt, enligt färska siffror. Samtidigt visar tidigare undersökningar att oro för egen sjukdom fortsätter att vara den största riskfaktorn för landets egenföretagare.
Egenföretagarna börjar tro på framtiden
SEB:s senaste Företagarindikator visar att förväntningarna för de kommande tre månaderna har stigit med tre enheter till 18, vilket är över det historiska genomsnittet, skriver Egenföretagarna.
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling ökade till 32 procent, medan andelen som förväntar sig en negativ utveckling ligger kvar på 14 procent.
”I februari brukar framtidstron öka bland företagare och det här året är inget undantag. Hushållens konsumtionsbeteende normaliseras i februari, vilket också kommer återspeglas i många verksamheter”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.
Kraftig ökning av pensionssparandet
Undersökningen visar också en markant förbättring när det gäller pensionssparande. 62 procent av företagarna uppger nu att de sparar regelbundet till pensionen, en ökning från 52 procent för ett år sedan.
Skillnaderna är dock stora beroende på omsättning, tre av fyra företagare med årlig omsättning över en miljon kronor pensionssparar, jämfört med endast fyra av tio bland dem med omsättning under 500 000 kronor.
Hälsooron dominerar
Trots den ökade optimismen kvarstår betydande orosmoment för egenföretagare.
En Novus-undersökning på uppdrag av Trygg-Hansa visar att hela 52 procent av egenföretagare oroar sig för att själva bli sjuka.
Detta placeras långt högre än oro för ökade juridiska krav och ökade kostnader, som båda ligger på 22 procent.
Mönstret skiljer sig från små- och medelstora företag generellt, där kompetensbrist (43 procent) och ökade regleringar (42 procent) toppar risklistan.
SEB:s undersökning genomfördes av Demoskop under perioden 16–30 januari 2026 och bygger på cirka 600 webbintervjuer med enmansföretagare.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
