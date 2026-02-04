Egenföretagarna börjar tro på framtiden

SEB:s senaste Företagarindikator visar att förväntningarna för de kommande tre månaderna har stigit med tre enheter till 18, vilket är över det historiska genomsnittet, skriver Egenföretagarna.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling ökade till 32 procent, medan andelen som förväntar sig en negativ utveckling ligger kvar på 14 procent.

”I februari brukar framtidstron öka bland företagare och det här året är inget undantag. Hushållens konsumtionsbeteende normaliseras i februari, vilket också kommer återspeglas i många verksamheter”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Missa inte: 75 år gammalt elskattesystem slår hårt mot svenska småföretag. Realtid

Kraftig ökning av pensionssparandet

Undersökningen visar också en markant förbättring när det gäller pensionssparande. 62 procent av företagarna uppger nu att de sparar regelbundet till pensionen, en ökning från 52 procent för ett år sedan.

Läs även: Starta eget? Nu är 70 det nya 30. Dagens PS

Skillnaderna är dock stora beroende på omsättning, tre av fyra företagare med årlig omsättning över en miljon kronor pensionssparar, jämfört med endast fyra av tio bland dem med omsättning under 500 000 kronor.