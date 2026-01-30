75 år gammalt elskattesystem slår hårt mot svenska småföretag 

I en ny rapport, Mer kraft, lägre skatt, argumenterar organisationen för att det svenska elskattesystemet är föråldrat och slår oproportionerligt hårt mot småföretag.

Ett av huvudförslagen är att sänka elskatten till EU:s miniminivå på 0,6 öre per kilowattimme för samtliga företag.

“Det vi ser nu är inte några normala säsongsvariationer. Det här är strukturella problem som blivit tydliga på allvar”, säger André Nilsson, näringspolitisk expert på Företagarna till Realtid.

Höga kostnader för småföretag

I det offentliga samtalet hamnar ofta elpriset i fokus. Men själva elen utgör i många fall mindre än en tredjedel av den totala kostnaden för ett mindre företag. Resten består av skatter och avgifter.

“Vi har ett elskattesystem som är 75 år gammalt. Elskatten har ökat med runt 600 procent sedan 1990, medan KPI ökat drygt 100 procent. Det säger en del om obalansen”, säger André.

Rapporten visar att småföretag i dag i regel betalar full elskatt, medan tillverkningsindustrin omfattas av kraftigt reducerade nivåer. Enligt Företagarna betalar 19 av 20 småföretag upp till 60 gånger högre elskatt än traditionell industri.

