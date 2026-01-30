De höga elpriserna i januari sticker ut. Enligt statistik från SCB har det inte funnits någon dyrare januarimånad på över tio år. Samtidigt pekar Företagarna på att problemet sträcker sig långt bortom tillfälliga pristoppar.
75 år gammalt elskattesystem slår hårt mot svenska småföretag
I en ny rapport, Mer kraft, lägre skatt, argumenterar organisationen för att det svenska elskattesystemet är föråldrat och slår oproportionerligt hårt mot småföretag.
Ett av huvudförslagen är att sänka elskatten till EU:s miniminivå på 0,6 öre per kilowattimme för samtliga företag.
“Det vi ser nu är inte några normala säsongsvariationer. Det här är strukturella problem som blivit tydliga på allvar”, säger André Nilsson, näringspolitisk expert på Företagarna till Realtid.
Höga kostnader för småföretag
I det offentliga samtalet hamnar ofta elpriset i fokus. Men själva elen utgör i många fall mindre än en tredjedel av den totala kostnaden för ett mindre företag. Resten består av skatter och avgifter.
“Vi har ett elskattesystem som är 75 år gammalt. Elskatten har ökat med runt 600 procent sedan 1990, medan KPI ökat drygt 100 procent. Det säger en del om obalansen”, säger André.
Rapporten visar att småföretag i dag i regel betalar full elskatt, medan tillverkningsindustrin omfattas av kraftigt reducerade nivåer. Enligt Företagarna betalar 19 av 20 småföretag upp till 60 gånger högre elskatt än traditionell industri.
Kritik mot tillfälliga stöd och snedfördelning
Utöver skattenivåerna riktar Företagarna kritik mot hur nuvarande stöd är utformade. Särskilt pekas högkostnadsskyddet för el ut, som i dag endast omfattar hushåll, trots vallöften om att även företag skulle omfattas.
“Hushållen har ett tak. Småföretagen har det inte. När elen tar slut får de betala fullt ut”, säger André.
Han menar att tillfälliga skattesänkningar och punktinsatser skapar osäkerhet snarare än långsiktiga spelregler.
“Företag behöver veta vad som gäller. Det går inte att planera verksamheten utifrån tillfälliga stöd”, säger han.
Företagarnas politiska önskelista inför valrörelsen
- Lägre skattetryck för småföretag. Företagarna menar att det generella skattetrycket begränsar lönsamheten och minskar företagens marginaler, vilket gör dem mer sårbara vid kostnadsökningar.
- Enklare och mer förutsägbara regelverk. Organisationen pekar på en växande regelbörda med ökade tillsynsavgifter och administrativa krav, som enligt dem slår särskilt hårt mot mindre företag.
- Säkrad och fungerande infrastruktur. Det gäller både elförsörjning och annan samhällsinfrastruktur, som vägar och transporter, där Företagarna efterlyser större tillförlitlighet för att företagens vardag ska fungera.
Långsiktiga reformer och utbyggd kapacitet
Samtidigt betonar Företagarna att lägre elskatt inte är en universallösning. För att möta en fördubblad elförbrukning de kommande decennierna krävs också investeringar i ny produktion och stärkt överföringskapacitet mellan elområden.
“Vi måste tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Skatten kan man ändra snabbt. Elsystemet tar betydligt längre tid att bygga”, säger André.
Företagarna belyser en konfliktlinje som kan bli central i den kommande valrörelsen. Frågan är hur politiken vill att kostnaderna för elektrifieringen ska fördelas och vilka företag som ska bära den tyngsta bördan.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
