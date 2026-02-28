Dyr start på 2026 – kostar mer att vara amerikan

Den amerikanska ekonomin fick en kalldusch när färska siffror från arbetsmarknadsdepartementet presenterades på fredagen. Producentpriserna, en viktig mätmätare för inflationen i ett tidigare led, accelererade oväntat starkt i januari.

Med höga tullar och en försvagad dollar borde det kanske inte komma som en överraskning.

Detta skapar huvudbry för centralbanken Federal Reserve, som brottas med att få inflationen till sitt tvåprocentsmål. Marknaden reagerade omedelbart negativt på nyheten, och börsterminerna backade i takt med att oron för ihållande höga räntor växte.

Läs mer:

Grannländer bättre på guld och AI – vi får trösta oss på Grand Hôtel

Tullar eldar på pristrycket

Kärn-PPI, där volatila livsmedels- och energipriser räknas bort, ökade med hela 0,8 procent i januari. Det var långt över analytikernas förväntningar på 0,3 procent och markerar en tydlig uppgång från decembers nivåer, skriver Reuters.

En stor del av ökningen förklaras av stigande marginaler inom partihandeln och tjänstesektorn. Ekonomer som Paul Ashworth på Capital Economics pekar på att införda tullar nu börjar synas i statistiken när företag skickar vidare kostnaderna till nästa led.

Priserna på varor utanför energi- och livsmedelssektorn steg med 0,7 procent, den största ökningen på över tre och ett halvt år. Särskilt tydligt var pristrycket på kläder, skor och medicinsk utrustning skriver CNBC.

ANNONS

Fed tvingas till avvaktan

Den starka inflationssiffran gör att förhoppningarna om snar ränte sänkning grusas. Många bedömare, däribland Ben Ayers på Nationwide, räknar nu med att Federal Reserve kommer att ligga still vid sitt möte i mars.

Marknaden ställer nu in sig på att nästa sänkning kan dröja ända till sommaren. Samtidigt fortsätter den politiska debatten i Vita huset, där president Donald Trump insisterat på att inflationen är under kontroll trots de nya varningssignalerna.

Givet att oljepriset väntas rusa med krigsstarten i Iran talar ännu fler faktorer för ökad inflation i USA.

För konsumenterna innebär det att den dyra starten på 2026 kan bli mer långvarig än vad många först hoppats på.