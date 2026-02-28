Hundratals oljefartyg fast – Iran blockerar oljans kroppspulsåder

Lördagens attacker mot Iran har beskrivits av Israel och USA som förödande. Familjemedlemmar till landets ledare, Khamenei, är bekräftat dödade. Israel menar att självaste Khamenei också är död, enligt uppgifter till Reuters.

Uppgifterna dementeras av Iran som kallar det psykologisk krigföring. Samtidigt har landets svar varit både hårt och utbrett. Flera grannländer som har militära kopplingar till USA har blivit måltavlor för iransk vedergällning och i Israel har flyglarmet gått varmt hela lördagen.

Men Irans revolutionsgarde har även tagit till det kanske grövsta vapnet i hela verktygslådan. Man blockerar Hormuzsundet utanför landets kust, där stora delar av världens olja passerar dagligen.

Skyhöga oljepriser att vänta efter angrepp mot Iran

Analytikernas bedömningar av en blockad är i princip enig. Det kommer att ge en prischock på oljemarknaden direkt när den öppnar igen på söndag kväll och med höjda priser på råolja följer direkta prishöjningar av drivmedel.

Javier Blas på Bloomberg rapporterar att två tankfartyg var på väg att segla genom det trånga sundet trots blockaden, men att ett av dem nu ser ut att ha vänt. Efter att försäkringsbolag under morgonen beslutat att inte längre täcka resor genom Hormuzsundet, har majoriteten av sjötrafiken stannat av på båda sidor av vattenvägen.

Bild som visar fartyg som är fast på respektive sida av det viktiga sundet. Transportbolagens försäkringar gäller inte längre för passage genom sundet på grund av Irans bolag och fartygen fastnar därför i väntan på uppdateringar. (Bild: Oilprice.com)

Räkna därför med en prischock vid bränslepumparna redan på måndag.

ANNONS

Det har tidigare talats om att en blockad i Hormuz kan ge flerfaldigt högre oljepriser. Inom kort får vi veta hur illa det blir.

Att prata om drivmedelspriset när ett krig rasar kan verka småaktigt. I jämförelse med mänskligt lidande och geopolitiska konsekvenser är det förstås en liten sak. Men det är en konsekvens av attacken som kommer att kännas av många.

Högre priser – men hur länge?

Flera faktorer talar för att den stora prishöjningen blir kortvarig. OPEC-länderna har redan flaggat för snabba produktionshöjningar för att säkerställa stabilitet på oljemarknaden, och förstås för att passa på att öka försäljningen när priserna går upp.

Samtidigt är det oklart hur länge ett försvagat Iran klarar av att blockera den viktiga farleden. Den amerikanska flottan och dess allierade kommer inte att se på medan en av världens viktigaste transportleder stängs ner som en protest.

Den typen av styrka lär man inte tillåta att Iran visar omvärlden.