Hormuzsundet ska vara öppet fram tills att vapenvilan löper ut nästa vecka. Det fick en del nerver att släppa på flera olika marknader.
Oljepriset föll kraftigt efter Irans besked
Oljepriserna föll kraftigt på fredagen efter besked om att Hormuzsundet åter öppnats för kommersiell sjöfart.
Beskedet kom efter att både USA och Iran signalerat framsteg mot ett mer varaktigt eldupphör i regionen.
Brentoljan sjönk med över 11 procent till omkring 88 dollar per fat, den lägsta nivån på fem veckor.
Ska vara helt öppet
Även europeiska gaspriser föll markant. Samtidigt steg börserna, där S&P 500 ökade med drygt en procent och närmade sig en stark veckouppgång.
Donald Trump uppgav att sundet nu är öppet för full passage och signalerade att förhandlingar med Iran närmar sig en mer permanent lösning.
Uttalandet kom efter att Irans utrikesminister Abbas Araghchi meddelat att sjöfarten tillåts under den pågående vapenvilan, som löper ut inom några dagar, skriver Financial Times.
Viktig transportled
Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportleder för olja, och stängningen under de senaste sju veckorna har bidragit till en global energikris.
Återöppningen ses därför som ett viktigt steg mot stabilisering av energimarknaderna.
Trots prisfallet kvarstår osäkerheten. Flera aktörer inom energi- och shippingsektorn varnar för att situationen snabbt kan förändras, bland annat på grund av risker kopplade till minor eller fortsatt iransk kontroll över trafiken.
Uppgifter gör också gällande att fartyg kan behöva tillstånd från iranska revolutionsgardet för att passera.
Fortsätter att förhandla
Samtidigt har diplomatiska ansträngningar intensifierats. USA har pressat Israel att pausa sin militära offensiv i Libanon, vilket varit ett krav från Iran för att tillåta trafik genom sundet.
Parallellt pågår medlingsförsök, där Pakistan spelar en central roll.
En möjlig överenskommelse hindras dock fortfarande av frågor kring Irans kärnprogram, inklusive landets lager av anrikat uran och framtiden för dess kärntekniska anläggningar.
Iran kräver samtidigt sanktionslättnader och tillgång till frysta tillgångar utomlands. Trots framstegen betonar diplomater att inget avtal ännu är på plats.
Läs mer: Skapa en AI-klon – och låt den ta dina möten. Dagens PS