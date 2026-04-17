Oljepriset föll kraftigt efter Irans besked

Oljepriserna föll kraftigt på fredagen efter besked om att Hormuzsundet åter öppnats för kommersiell sjöfart.

Beskedet kom efter att både USA och Iran signalerat framsteg mot ett mer varaktigt eldupphör i regionen.

Brentoljan sjönk med över 11 procent till omkring 88 dollar per fat, den lägsta nivån på fem veckor.

Ska vara helt öppet

Även europeiska gaspriser föll markant. Samtidigt steg börserna, där S&P 500 ökade med drygt en procent och närmade sig en stark veckouppgång.

Donald Trump uppgav att sundet nu är öppet för full passage och signalerade att förhandlingar med Iran närmar sig en mer permanent lösning.

Uttalandet kom efter att Irans utrikesminister Abbas Araghchi meddelat att sjöfarten tillåts under den pågående vapenvilan, som löper ut inom några dagar, skriver Financial Times.