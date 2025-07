Artister lämnar Spotify i protest mot Eks vapenaffär

Slutar använda Spotify

Kritiken riktas mot att techintäkter kopplas till utveckling av vapen- och övervakningssystem, något som flera artister anser stå i kontrast till de värden och ideal som oberoende musikscener ofta uttrycker.

Det australiska psykrockbandet King Gizzard and the Lizard Wizard gick under helgen ut med beskedet att de slutar släppa sin musik på Spotify.

”Viktigt meddelande till er som inte vet: Spotifys vd Daniel Ek investerar miljoner i AI-baserad militär drönarteknik. Vi har precis tagit bort vår musik från plattformen. Kan vi sätta press på dessa Dr. Evil tech bros att göra bättre ifrån sig?”, skriver man, enligt Pitchfork.

Andra följer efter

Trots detta finns majoriteten av bandets katalog ännu kvar på Spotify, vilket enligt bandet beror på tidigare distributionsavtal som inte omedelbart kan brytas.

Liknande besked har kommit från amerikanska indieband som Deerhoof och Xiu Xiu, som också valt att lämna tjänsten. De har uppmanat sina lyssnare att avsluta sina prenumerationer i protest.

Står fast vid sin hållning

Daniel Ek har tidigare sagt att han står fast vid sin satsning på försvarsteknik och ser investeringen som ett strategiskt viktigt steg för Europas säkerhet.

Spotify, som presenterade sin kvartalsrapport under tisdagen, har ännu inte kommenterat den senaste tidens kritik.

