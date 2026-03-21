Akelius ger jättegåva till Gaza – slår rekord

Regeringen bidrar med 400 miljoner kronor och Svenska Postkodlotteriet med 20 miljoner kronor.

Akelius donation är den största enskilda gåva som Unicef Sverige någonsin mottagit.

”En skola för 250 elever, lärare och mat i fem år kostar runt ett par miljoner kronor, beroende på tält eller fasta byggnader. Akelius bidrar med 400 skolor”, skriver Kerstin Engström, ordförande för Akelius Foundation, i ett pressmeddelande.

Sverige bland de största givarna till Gaza

Genom donationerna blir Sverige, efter Förenade Arabemiraten, ett av de länder som ger mest bistånd till Gaza.

Unicefs svenska kontor betonar att kombinationen av statliga och privata bidrag ger flexibilitet och möjlighet att nå fler människor i behov.

Filantropi är en växande trend i Sverige

Trenden med större privata donationer syns även i Sverige i stort. Flera stiftelser och företag har de senaste åren ökat sitt stöd till humanitära ändamål.

Akelius stora bidrag är ett tydligt exempel på hur privata aktörer kan bidra snabbt och omfattande i internationella kriser.

Totalt visar satsningen hur filantropi och statliga resurser kan fungera tillsammans. Kombinationen av privata donationer och offentligt stöd blir ett konkret exempel på hur stora donationer från enskilda aktörer kan påverka omfattningen av biståndet.

