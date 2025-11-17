Bara två sektorer anställer – resten av USA skär ner

23 amerikanska delstater befinner sig i recession eller på väg dit, enligt en analys från Moody’s Analytics chefsekonom Mark Zandi.

Nu sker en förskjutning på den amerikanska arbetsmarknaden där sektorer som historiskt drivit tillväxt nu krymper.

Personalminskningar sprider sig

”Jobbtillväxten står i praktiken still”, skriver Zandi i ett inlägg på LinkedIn, enligt Daily Mail.

Byggnadssektorn minskar sin arbetsstyrka. Det gör även tillverkningsindustrin, där Michigan nyligen blev senaste delstaten att glida in i recessionsgruppen efter att bilindustrins nedgång förvärrats.

Techsektorn, som länge fungerat som USA:s ekonomiska motor, drar nu också ner på personal.

1 000 procent fler jobbansökningar

Finanssektorn följer samma mönster – liksom den statliga sektorn, där federala nedskärningar fått arbetslöshetsansökningarna att explodera.

ANNONS

I Washington D.C. har de ökat med över 1 000 procent jämfört med förra året, enligt Economic Policy Institute.

Ingen teknisk recession – än

Professionella tjänster rapporterar nu också personalminskningar.

Hälsovård och besöksnäring är de enda sektorerna i USA som fortfarande bygger ut sina personalstyrkor.

Zandis bedömning är tydlig: USA:s nationella ekonomi undviker ännu tekniskt sett recession – men kämpar hårt för att inte hamna där, skriver Yahoo Finance.