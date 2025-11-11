Recessioner allt mer ovanliga – det är ett problem

Från 1300-talet till 1800-talet befann sig Storbritannien i recession nästan hälften av tiden. Under 1800-talet sjönk andelen till en fjärdedel, och under 1900-talet fortsatte trenden nedåt. Idag har läget blivit ännu mer stabilt då recessioner har blivit något av en utrotningshotad art, skriver The Economist.

Trots utmaningar som höjda räntor, bankkris, handelskrig och väpnade konflikter har den globala ekonomin växt med cirka 3 procent per år mellan 2022 och 2024. Arbetslösheten i OECD-länderna ligger kvar nära historiska lågpunkter.

Ingen recession på 15 år

Bortsett från nedstängningarna under covid-19 har världsekonomin inte drabbats av en synkroniserad recession på över 15 år.

Kanske en tredjedel av den amerikanska arbetskraften har aldrig upplevt en längre konjunkturnedgång. Det är i grunden goda nyheter, eftersom lågkonjunkturer är smärtsamma.

Men det finns en hake. När världen lever genom en ”recessionslös recession” börjar kostnaderna att hopa sig.