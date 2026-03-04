Bakom den starka ekonomin i USA finns en annan verklighet

President Donald Trump beskrev i sitt State of the Union‑tal att USA är rikare och starkare än någonsin. Han pekade på fallande inflation, jobbtillväxt och ett starkt börsår som bevis för att ekonomin är på väg uppåt.

Samtidigt visar flera mätningar att många hushåll inte upplever någon förbättring. Enligt Pew Research anser 72 procent av amerikanerna att ekonomin är hyfsad eller dålig. Konsumentförtroendet har fallit nästan 13 procent på ett år.

Priserna sjunker men oron finns kvar

Inflationen ligger nu på 2,4 procent, och priserna på bland annat ägg och bensin har fallit markant. Arbetslösheten är låg och börsen avslutade 2025 med en uppgång på 16 procent.

Trots detta upplever många att det är svårt att ha råd med det som behövs i vardagen. Lönerna har knappt rört sedan 2020, enligt CNBC. Det gör att många hushåll fortfarande känns sig pressade, även om ekonomiska indikatorer pekar åt rätt håll.

