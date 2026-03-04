Trump talar om en stark ekonomi, men för många amerikaner märks det inte. I stället upplever hushållen att det är dyrt att leva, trots fallande inflation och en börs på rekordnivåer.
Bakom den starka ekonomin i USA finns en annan verklighet
President Donald Trump beskrev i sitt State of the Union‑tal att USA är rikare och starkare än någonsin. Han pekade på fallande inflation, jobbtillväxt och ett starkt börsår som bevis för att ekonomin är på väg uppåt.
Samtidigt visar flera mätningar att många hushåll inte upplever någon förbättring. Enligt Pew Research anser 72 procent av amerikanerna att ekonomin är hyfsad eller dålig. Konsumentförtroendet har fallit nästan 13 procent på ett år.
Priserna sjunker men oron finns kvar
Inflationen ligger nu på 2,4 procent, och priserna på bland annat ägg och bensin har fallit markant. Arbetslösheten är låg och börsen avslutade 2025 med en uppgång på 16 procent.
Trots detta upplever många att det är svårt att ha råd med det som behövs i vardagen. Lönerna har knappt rört sedan 2020, enligt CNBC. Det gör att många hushåll fortfarande känns sig pressade, även om ekonomiska indikatorer pekar åt rätt håll.
Hushållen stramar åt
Att hushållen inte upplever att de har råd syns i deras beteenden. Sparandet har sjunkit till 3,6 procent av disponibel inkomst. Det är den lägsta nivån sedan 2022.
Familjer drar ned på återkommande kostnader, byter till billigare butiker och minskar på allt från gymkort till restaurangbesök.
Samtidigt fortsätter höginkomsttagare att driva konsumtionen, vilket skapar en tydlig ekonomisk tudelning.
En ekonomi i tre nivåer
Ekonomer beskriver nu USA som en ekonomi i tre nivåer, där höginkomsttagare klarar sig bra, medelinkomsttagare kämpar för att hålla jämna steg och låginkomsttagare förlitar sig på krediter och avbetalningar.
Skatteåterbäringar kan ge ett kortsiktigt lyft, men löser inte den långsiktiga känslan av att inte ha råd.
Politisk strid om vägen framåt
Trump uppmanar kongressen att sänka kostnader för bostäder och sjukvård. Men kritiker menar att för att människor ska återfå känslan av att ha råd krävs högre löner och starkare skyddsnät.
Debatten lär fortsätta, samtidigt som många amerikaner fortfarande väntar på att känna den ekonomiska förbättring som statistiken visar.