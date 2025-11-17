Amerikaner har det bra – men ser mörkt på framtiden

Den största gruppen Wall Street Journals färska undersökning består av amerikaner som har det bekvämt i dag – men ser mörkt på morgondagen.

Två av fem amerikaner hamnar i denna kategori, enligt mätningen.

Många saknar tilltro till att ekonomin längre belönar hårt arbete. De ser begränsade möjligheter för sina barn och tror att systemets förmåga att lyfta människor ekonomiskt (även känt som den amerikanska drömmen) håller på att försvinna, skriver Wall Street Journal.

Överraskande prisökningar

Konsumentpriserna har stigit med 25 procent sedan 2020. Medianhuspriset i USA ligger nu över 400 000 dollar, jämfört med närmare 300 000 dollar för fem år sedan, enligt Business Insider.

Under årets första åtta månader ökade priserna på möbler, hushållsapparater och elektronik med 1,5 procent – trots att de föll med 1 procent under samma period året innan.

Ekonomen Ernie Tedeschi vid Yale Budget Lab noterar att just detta var oväntat, eftersom priserna på dessa varor förväntades fortsätta falla 2025, skriver Business Insider.