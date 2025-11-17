Sex av tio amerikaner känner sig ekonomiskt trygga. Samtidigt tvivlar 77 procent på att USA:s ekonomi kan ge dem eller deras barn en trygg framtid. President Donald Trump, som lovade sänka priserna, kämpar nu med växande missnöje.
Amerikaner har det bra – men ser mörkt på framtiden
Mest läst i kategorin
Spanien rusar – Tyskland på efterkälken
Spanien fortsätter att överraska som Europas ekonomiska draglok. Landet kommer nästa år att ha ett lägre budgetunderskott än Tyskland för första gången på nästan två decennier. Den anmärkningsvärd vändning för en ekonomi som för bara 17 år sedan var en av eurokrisen hårdast drabbade. Enligt Financial Times förväntas Spaniens underskott sjunka till 2,3 procent av …
Oron: Trump vill betala skulden – med inflation
USA:s statsskuld skenar iväg allt fortare. Samtidigt vill Donald Trump sänka räntan. Farhågan är att han kan tänka sig att acceptera en högre inflation, enligt analytiker. Efter ett decennium av extremt billiga lån går nu många avancerade ekonomier in i en betydligt tuffare fas. De minusräntor som länge höll nere lånekostnaderna är borta, och i …
Kritiska USA-siffror kan vara förlorade – för gott
Den rekordlånga regeringsstängningen i USA kan ha orsakat permanent skada på landets statistikproduktion. Kritiska ekonomiska nyckeltal för oktober kommer troligen aldrig att offentliggöras, enligt Vita huset. ”Demokraterna kan ha skadat det federala statistiksystemet permanent, med oktober månads CPI- och jobbrapporter som troligen aldrig kommer att släppas”, sa pressekreterare Karoline Leavitt till reportrar på onsdagen, enligt …
Hetaste valfrågan – men hur många är utan jobb?
Arbetslösheten blir en av valets hetaste frågor. Och nya siffror visar på att den fortsätter att öka och att Sverige har den tredje högsta arbetslösheten i Europa. Men är det en rättvisande bild? Troligen inte, enligt Danske Banks chefekonom Susanne Spector. Andelen arbetslösa ökade till 9,0 procent av arbetskraften jämfört med 8,9 procent i september …
Kinas ekonomi skakar – svagaste siffran sedan pandemin
Kinas ekonomiska aktivitet försvagas mer än väntat med rekordlåga investeringar och sjunkande bostadspriser, visar nya siffror från den kinesiska statistikmyndigheten. Industriproduktionen ökade med 4,9 procent i oktober jämfört med samma månad förra året, vilket är betydligt lägre än septembers 6,5 procent, rapporterar Bloomberg. Ekonomer hade förväntat sig en ökning på 5,5 procent. Särskilt oroande är …
Den största gruppen Wall Street Journals färska undersökning består av amerikaner som har det bekvämt i dag – men ser mörkt på morgondagen.
Två av fem amerikaner hamnar i denna kategori, enligt mätningen.
Många saknar tilltro till att ekonomin längre belönar hårt arbete. De ser begränsade möjligheter för sina barn och tror att systemets förmåga att lyfta människor ekonomiskt (även känt som den amerikanska drömmen) håller på att försvinna, skriver Wall Street Journal.
Överraskande prisökningar
Konsumentpriserna har stigit med 25 procent sedan 2020. Medianhuspriset i USA ligger nu över 400 000 dollar, jämfört med närmare 300 000 dollar för fem år sedan, enligt Business Insider.
Under årets första åtta månader ökade priserna på möbler, hushållsapparater och elektronik med 1,5 procent – trots att de föll med 1 procent under samma period året innan.
Ekonomen Ernie Tedeschi vid Yale Budget Lab noterar att just detta var oväntat, eftersom priserna på dessa varor förväntades fortsätta falla 2025, skriver Business Insider.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Trump anklagas för prisökningarna
Trumpadministrationens budskap om att amerikaner borde acceptera kortsiktig smärta från tullar har fallit platt.
USA:s finansminister Scott Bessent menar att tillgång till billiga varor ”inte är essensen av den amerikanska drömmen”, enligt Business Insider.
Donald Trump själv har föreslagit att barn borde klara sig med färre pennor.
Reaktionen har varit hård. En undersökning från Washington Post visar att 59 procent anser att Trump är skyldig till nuvarande inflationstakt. Endast 38 procent godkänner hans hantering av ekonomin – den lägsta nivån sedan februari 2017, skriver Business Insider.
Könsskillnader i framtidstro
Wall Street Journals undersökning delar in amerikaner i fyra grupper baserat på deras nuläge och framtidstro. Bland dem som både känner sig trygga och ser ljust på framtiden dominerar män med nästan två tredjedelar.
I den motsatta änden, ekonomiskt stressade och pessimistiska, utgör kvinnor nästan 60 procent.
Totalt känner sig 62 procent ekonomiskt bekväma, men hela 77 procent saknar förtroende för ekonomins framtid.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.