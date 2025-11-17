Realtid
Amerikaner har det bra – men ser mörkt på framtiden

amerikaner
Konsumentpriserna i USA väntades sjunka i år. Istället har de ökat. (Foto: Marta Lavandier/AP/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Sex av tio amerikaner känner sig ekonomiskt trygga. Samtidigt tvivlar 77 procent på att USA:s ekonomi kan ge dem eller deras barn en trygg framtid. President Donald Trump, som lovade sänka priserna, kämpar nu med växande missnöje.

Den största gruppen Wall Street Journals färska undersökning består av amerikaner som har det bekvämt i dag – men ser mörkt på morgondagen.

Två av fem amerikaner hamnar i denna kategori, enligt mätningen.

Många saknar tilltro till att ekonomin längre belönar hårt arbete. De ser begränsade möjligheter för sina barn och tror att systemets förmåga att lyfta människor ekonomiskt (även känt som den amerikanska drömmen) håller på att försvinna, skriver Wall Street Journal.

Överraskande prisökningar

Konsumentpriserna har stigit med 25 procent sedan 2020. Medianhuspriset i USA ligger nu över 400 000 dollar, jämfört med närmare 300 000 dollar för fem år sedan, enligt Business Insider.

Under årets första åtta månader ökade priserna på möbler, hushållsapparater och elektronik med 1,5 procent – trots att de föll med 1 procent under samma period året innan.

Ekonomen Ernie Tedeschi vid Yale Budget Lab noterar att just detta var oväntat, eftersom priserna på dessa varor förväntades fortsätta falla 2025, skriver Business Insider.

Trump anklagas för prisökningarna

Trumpadministrationens budskap om att amerikaner borde acceptera kortsiktig smärta från tullar har fallit platt.

USA:s finansminister Scott Bessent menar att tillgång till billiga varor ”inte är essensen av den amerikanska drömmen”, enligt Business Insider.

Donald Trump själv har föreslagit att barn borde klara sig med färre pennor.

Reaktionen har varit hård. En undersökning från Washington Post visar att 59 procent anser att Trump är skyldig till nuvarande inflationstakt. Endast 38 procent godkänner hans hantering av ekonomin – den lägsta nivån sedan februari 2017, skriver Business Insider.

Könsskillnader i framtidstro

Wall Street Journals undersökning delar in amerikaner i fyra grupper baserat på deras nuläge och framtidstro. Bland dem som både känner sig trygga och ser ljust på framtiden dominerar män med nästan två tredjedelar.

I den motsatta änden, ekonomiskt stressade och pessimistiska, utgör kvinnor nästan 60 procent.

Totalt känner sig 62 procent ekonomiskt bekväma, men hela 77 procent saknar förtroende för ekonomins framtid.

EkonomiInflationUSA
Simon Kronö
