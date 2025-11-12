USA:s finansminister flaggar för tullättnader

TT-nyhet

Så mycket kostar första gröna flygskatten

Singapore blir först ut i världen med att införa en flygskatt där inkomsterna ska användas till att köpa in grönt flygbränsle. Singapore är ett stort flygnav som närmar sig 70 miljoner passagerare per år. Från och med nästa år kommer de som flyger ut från stadsstaten att tvingas betala en grön avgift. Passagerare som bara …