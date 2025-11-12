Realtid
Realtid.se
TT-nyhet

USA:s finansminister flaggar för tullättnader

usa:s
USA:s finansminister Scott Bessent. (Foto: Allison Robbert/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

USA:s finansminister Scott Bessent säger i en intervju i tv-kanalen Fox att det kommer att komma flera tullbesked de närmaste dagarna. Han flaggar bland annat för lägre tull på kaffe och frukt.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Att dela ut statens tullinkomster till medborgarna, något som president Donald Trump talade om häromdagen, är något som diskuteras, enligt Bessent, men att det finns flera olika sätt att göra det på.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS