Airbus nya långdistansplan kan rita om flygkartan

Ett halvtomt stort plan är fortfarande dyrt

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Realtid har tidigare beskrivit utvecklingen som flygets nya ”long and thin”-ekonomi.

Traditionellt har långlinjer byggt på stora flygplatser och stora passagerarvolymer. Resenärer har flugits från mindre städer till exempelvis Frankfurt, London, Amsterdam eller Paris och därifrån vidare över världen.

A321XLR gör en annan modell möjlig.

Ett halvtomt stort plan är dyrt. Ett fullt mindre plan kan vara en betydligt bättre affär.

Airbus beskriver själv modellen som ett ”route opener”. Flygbolagen kan testa en direktlinje med kanske 180–220 stolar i stället för att försöka fylla ett plan med 300 passagerare eller fler.

Iberia blev första flygbolag att ta A321XLR i reguljär trafik 2024. Sedan dess har bland andra Air Canada och Saudia tagit emot modellen. Airbus hade redan våren 2026 fler än 500 beställningar.

För flygbolagen är kalkylen enkel: färre stolar kan betyda mindre risk på en ny linje.

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Regionala flygplatser får en ny chans

Det är också detta som får Paul Griffiths på Dubai Airports att tala om en ny flygkarta.

Hans vision är att mindre europeiska städer ska kunna få direktlinjer till Dubai. Han nämner bland annat Exeter, Valencia, Lyon, Marseille och Baden-Baden.

Samma logik gäller över Atlanten.

När Realtid tidigare tittat på A321XLR har en av de stora möjligheterna varit just point-to-point: fler direktflyg mellan städer som i dag kräver mellanlandning.

American Airlines har exempelvis pekat på mindre destinationer i Europa som möjliga framtida marknader. Flygbolagen behöver inte längre välja mellan en fullstor långdistanssatsning och ingen linje alls.

För svenska regionala flygplatser är det intressant. Men ett långt startfält och en terminal räcker inte. Som Griffiths påpekar krävs också fungerande transporter till och från flygplatsen.

Där finns en läxa även för svenska flygplatser som hoppas på internationell tillväxt.

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Framtidens långlinje behöver inte längre börja på Europas största flygplatser.

Dubai tänker ännu större

Samtidigt bygger Dubai för motsatsen till den lilla regionala flygplatsen.

Al Maktoum International Airport, DWC, ska enligt planerna få fem landningsbanor, omkring 400 gater och kapacitet för upp till 260 miljoner passagerare om året.

Ambitionen är direktförbindelser med mer än 600 städer.

Det intressanta är att de två trenderna passar ihop. En gigantisk hubb som Dubai kan i framtiden matas av betydligt mindre flygplan från betydligt fler städer.

Flygets gamla karta byggdes kring stora plan mellan stora flygplatser.

Airbus A321XLR innebär att en ny linje inte längre behöver börja med frågan om man kan fylla en jumbojet. Det kan räcka med att hitta ett par hundra människor som vill åka åt samma håll.

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