Kontoutdrag förfalskades i MS Paint – finansman erkänner miljardbedrägeri

Joshua Wander, 45, grundare och tidigare vd för det Miamibaserade investeringsbolaget 777 Partners, erkände den 15 oktober sig skyldig till telebedrägeri och värdepappersbedrägeri inför en federal domstol i Manhattan.

Det framgår av ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten i New Yorks södra distrikt.

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Som en del av uppgörelsen ska Wander förverka minst 500 miljoner dollar, motsvarande runt 4,7 miljarder kronor.

Skärmdump gjord i Paint

Enligt åklagarna lät Wander anställda digitalt manipulera kontoutdrag så att bolaget såg ut att ha miljontals dollar i kassan som inte fanns.

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Ett av exemplen sticker ut. En skärmdump som enligt åklagarna redigerats i Microsoft Paint visade ungefär 8 miljoner dollar på kontot, trots att saldot i själva verket låg under 500 000 dollar, skriver Financial Times.

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I mars 2022 fick en långivare dussintals förfalskade kontoutdrag i samband med ett lån på 20 miljoner dollar. Syftet var enligt åklagarna att dölja att Wander redan använt pengarna, bland annat till optionsaffärer.