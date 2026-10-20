Grundaren av investeringsbolaget 777 Partners, med fotbollsklubbar och flygbolag i portföljen, har erkänt bedrägerier mot långivare och investerare för över 500 miljoner dollar. Ett av verktygen var Microsoft Paint.
Kontoutdrag förfalskades i MS Paint – finansman erkänner miljardbedrägeri
Joshua Wander, 45, grundare och tidigare vd för det Miamibaserade investeringsbolaget 777 Partners, erkände den 15 oktober sig skyldig till telebedrägeri och värdepappersbedrägeri inför en federal domstol i Manhattan.
Det framgår av ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten i New Yorks södra distrikt.
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Som en del av uppgörelsen ska Wander förverka minst 500 miljoner dollar, motsvarande runt 4,7 miljarder kronor.
Skärmdump gjord i Paint
Enligt åklagarna lät Wander anställda digitalt manipulera kontoutdrag så att bolaget såg ut att ha miljontals dollar i kassan som inte fanns.
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Ett av exemplen sticker ut. En skärmdump som enligt åklagarna redigerats i Microsoft Paint visade ungefär 8 miljoner dollar på kontot, trots att saldot i själva verket låg under 500 000 dollar, skriver Financial Times.
I mars 2022 fick en långivare dussintals förfalskade kontoutdrag i samband med ett lån på 20 miljoner dollar. Syftet var enligt åklagarna att dölja att Wander redan använt pengarna, bland annat till optionsaffärer.
Pantsatte tillgångar två gånger
777 Partners byggdes ursprungligen kring köp och finansiering av så kallade strukturerade förlikningar – rätten till framtida utbetalningar från rättsliga uppgörelser.
Med tiden expanderade Wander in i flygbolag och fotboll. Bolaget ägde andelar i bland annat Hertha Berlin, Genoa, Standard Liège och Vasco da Gama, rapporterar AP. Ett försök att köpa Premier League-klubben Everton sprack 2024.
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Pengarna till förvärven fanns dock inte. I stället pantsatte Wander strukturerade förlikningar för hundratals miljoner dollar som bolaget antingen aldrig köpt eller redan lämnat som säkerhet till andra långivare, enligt justitiedepartementet.
Under 2021 och 2022 tog han dessutom in över 200 miljoner dollar från externa investerare genom att ge en falsk bild av bolagets ekonomi.
Skyllde på gammalt datasystem
Bluffen började spricka i mars 2023, när en långivare konfronterade Wander med uppgifter om dubbelpantsatta tillgångar. Han svarade då att det rörde sig om ett fel orsakat av bolagets föråldrade it-system. Året därpå lämnade han vd-posten.
Kollapsen fick följder långt utanför USA. Det australiska lågprisflygbolaget Bonza gick omkull i april 2024 efter att ha dragits in i 777 Partners problem, skrev Dagens PS när åtalet väcktes.
Bolagets tidigare finanschef Damien Alfalla har redan erkänt sin inblandning och samarbetar med åklagarna, enligt Prolific North.
Riskerar 40 år
I rätten sade Wander att han visste att det han gjorde var fel och att han djupt ångrar sitt agerande.
Varje brott har ett straffmaximum på 20 års fängelse. Domen meddelas av domaren J. Paul Oetken den 1 mars 2027. Fram till dess är Wander fri mot borgen.
Förfalskade underlag är långt ifrån ett amerikanskt fenomen. I Sverige står en liga åtalad för att med falska årsbokslut ha lurat banker att bevilja bolån för 400 miljoner kronor. I Danmark är anställda vid flera storbanker åtalade för dokumentförfalskning.