I Storbritannien säljs det många burkar med makrill varje år. Men numera är det en helt annan fisk än tidigare i burkarna.
Makrillsburkar innehåller inte längre makrill efter oro för överfiske
Allt fler burkar som säljs som makrill i brittiska matbutiker innehåller inte längre den fisk som konsumenterna traditionellt förknippar med makrill.
Bakgrunden är den kraftiga nedgången i bestånden av makrill i Nordostatlanten och ökade krav på hållbart fiske.
Livsmedelsproducenten Princes, som levererar till bland andra Tesco och Sainsbury’s, bytte under förra året ut makrill i delar av sitt sortiment mot Chilean jack mackerel.
Kan ge en annan smak
Trots likheten i namnet är det en annan fiskart och tillhör en annan fiskfamilj än den egentliga makrillen, skriver Financial Times.
Den chilenska fisken innehåller enligt produktinformationen ungefär hälften så mycket omega-3 och omkring 100 färre kalorier per 100 gram jämfört med den traditionella makrillen.
Konsumenter har också rapporterat skillnader i smak och konsistens, bland annat större ben och mindre fet fisk.
Även Lidl har börjat ersätta ”vanlig” makrill med chilensk jack mackerel. Waitrose slutade i april att köpa in färsk, kyld och fryst makrill på grund av oro för överfiske och håller samtidigt på att fasa ut konserver av arten när befintliga lager tar slut.
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Saknar certifiering
Bakom utvecklingen ligger en långvarig konflikt om fiskekvoter i Nordostatlanten, ofta kallad makrillkriget.
Storbritannien, Norge, Island, Färöarna, EU, Grönland och Ryssland har under flera år haft svårt att enas om hur stora fångsterna ska vara.
Sedan 2010 har fångsterna legat omkring 39 procent över de nivåer som forskarna rekommenderat.
Enligt Internationella havsforskningsrådet, Ices, har bestånden samtidigt minskat med omkring tre fjärdedelar under det senaste decenniet.
Makrillen saknar därför i dag certifiering från Marine Stewardship Council, MSC, som många större återförsäljare använder som krav för hållbara fiskprodukter.
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EU vill ha mindre kvoter
Den chilenska makrillen är däremot MSC-certifierad.
Problemen har förvärrats av förändringar i havstemperaturerna.
När haven blivit varmare har makrillbestånden förflyttat sig längre norrut, vilket har ökat mängden fisk i isländska och färöiska vatten och lett till krav på större kvoter.
Brexit har samtidigt gjort Storbritannien till en självständig kuststat i förhandlingarna.
I år rekommenderade Ices en minskning av fångsterna med omkring 70 procent till högst 174 357 ton. Storbritannien, Norge, Island och Färöarna enades i stället om en preliminär kvot på 299 010 ton.
EU har fördömt nivån som ohållbar, och någon gemensam uppgörelse har ännu inte nåtts.
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