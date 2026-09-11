Makrillsburkar innehåller inte längre makrill efter oro för överfiske

Allt fler burkar som säljs som makrill i brittiska matbutiker innehåller inte längre den fisk som konsumenterna traditionellt förknippar med makrill.

Bakgrunden är den kraftiga nedgången i bestånden av makrill i Nordostatlanten och ökade krav på hållbart fiske.

Livsmedelsproducenten Princes, som levererar till bland andra Tesco och Sainsbury’s, bytte under förra året ut makrill i delar av sitt sortiment mot Chilean jack mackerel.

Kan ge en annan smak

Trots likheten i namnet är det en annan fiskart och tillhör en annan fiskfamilj än den egentliga makrillen, skriver Financial Times.

Den chilenska fisken innehåller enligt produktinformationen ungefär hälften så mycket omega-3 och omkring 100 färre kalorier per 100 gram jämfört med den traditionella makrillen.

Konsumenter har också rapporterat skillnader i smak och konsistens, bland annat större ben och mindre fet fisk.

Även Lidl har börjat ersätta ”vanlig” makrill med chilensk jack mackerel. Waitrose slutade i april att köpa in färsk, kyld och fryst makrill på grund av oro för överfiske och håller samtidigt på att fasa ut konserver av arten när befintliga lager tar slut.

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