Analytikerna: Därför ska du köpa Apple efter kursfallet

En vinstmaskin i rekordform

Under Cooks tid steg aktien mer än 23 gånger om, och börsvärdet har enligt Focus Money stigit till omkring 4 800 miljarder dollar. Nettovinsten har nästan tredubblats sedan 2014. Räkenskapsåret 2025 var första gången vinsten blev tresiffrig räknat i miljarder dollar.

Missa inte: Jättefonderna flyr miljardaffär – EQT stannar. Realtid

Iphone är fortfarande motorn, och försäljningen växte med över 20 procent under kvartalet januari–mars. Enligt insiders väntar nästa höjdpunkt 2027, när en jubileumsmodell med ny design ska fira Iphonens 20-årsdag.

”Apple hör till vinnarna”

Teknikexperten och Silicon Valley-kännaren Thomas Rappold är odelat positiv.

”Apple hör med sin hårdvara och sina processorer till vinnarna i nästa AI-revolution. Allt fler språkmodeller och agenter kommer att köras lokalt, och där är Apples processorer perfekta”, säger han till Focus Money.

AI är den stora utmaningen

ANNONS

Medan Microsoft och Alphabet investerade tungt i AI-infrastruktur höll sig Apple avvaktande. Nu vill marknaden se hur AI ska ge mätbara intäkter. Här har Ternus ett ess i den installerade basen på 2,5 miljarder enheter. AI som körs direkt på enheten stärker dessutom Apples integritetslöfte och kan driva nya uppgraderingscykler.

Eftersläpningen kan till och med bli en fördel. Nästa generation av Apple Intelligence bygger på egna modeller som tagits fram med Google utifrån Gemini. Det sparar Apple miljardinvesteringar i datacenter. Lägre AI-kostnader ger högre kassaflöden, något börsen lär belöna, enligt Focus Money.

Aktien är inte gratis

Efter en uppgång på 30 procent på tolv månader är mycket redan inprisat. P/e-talet ligger kring 37 på årets väntade vinst och direktavkastningen är blygsamma 0,3 procent. Focus Money anger en stoppkurs på 235 euro.

Nästa test i oktober

Ternus första prov var onsdagens lansering av den vikbara Iphone Duo för 1 999 dollar. Börsen var sval och aktien stängde 0,28 procent lägre, ett välbekant mönster från förra årets lansering.

Nästa kontrollstation är rapporten i slutet av oktober, som ska ge de första tecknen på Ternus linje kring AI och investeringar.

Rappold ser vd-bytet som ”perfekt tajmat”.

ANNONS

”Ternus har med produkter som Macbook Neo visat att han kan ta fram nya produkter som Apple kan tjäna mycket pengar på”, säger han.

Focus Moneys råd är att behålla aktien. För långsiktiga nya investerare är rekylen ett köptillfälle.