Apple-aktien har backat från rekordnivåerna, men enligt tyska Focus Money är det läge att köpa. Med en ny vd vid rodret, en vinstmaskin i rekordform och ett Iphone-jubileum i sikte pekar kalkylen mot en uppgång på över 20 procent.
Analytikerna: Därför ska du köpa Apple efter kursfallet
Efter en urstark börsresa har Apple-aktien tagit ett kliv tillbaka från rekordnivåerna. För den långsiktiga investeraren är det dock ett köptillfälle, skriver tyska Focus Money, som sätter ett kursmål på 345 euro inom tolv månader. Det motsvarar en uppsida på 21 procent.
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Just nu sker ett historiskt maktskifte. Den 1 september tog John Ternus, tidigare hårdvaruchef, över som vd efter Tim Cook, som blir arbetande styrelseordförande efter 15 år i toppen.
Vd-bytet i sig säger lite
Enligt en analys från Motley Fool har kursutvecklingen efter vd-byten i fyra amerikanska techjättar spretat mellan minus 38 och plus 76 procent. Förklaringen låg dock i affärerna, inte i själva bytet.
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Amazon föll 38 procent året efter att Jeff Bezos lämnat över till Andy Jassy, samtidigt som pandemiboomen ebbade ut. Apple steg 76 procent efter att Steve Jobs lämnat över till Cook, tack vare starka rapporter. Ju bättre ett bolag mår vid bytet, desto större är chansen till ett kurslyft, och Apple mår bra.
En vinstmaskin i rekordform
Under Cooks tid steg aktien mer än 23 gånger om, och börsvärdet har enligt Focus Money stigit till omkring 4 800 miljarder dollar. Nettovinsten har nästan tredubblats sedan 2014. Räkenskapsåret 2025 var första gången vinsten blev tresiffrig räknat i miljarder dollar.
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Iphone är fortfarande motorn, och försäljningen växte med över 20 procent under kvartalet januari–mars. Enligt insiders väntar nästa höjdpunkt 2027, när en jubileumsmodell med ny design ska fira Iphonens 20-årsdag.
”Apple hör till vinnarna”
Teknikexperten och Silicon Valley-kännaren Thomas Rappold är odelat positiv.
”Apple hör med sin hårdvara och sina processorer till vinnarna i nästa AI-revolution. Allt fler språkmodeller och agenter kommer att köras lokalt, och där är Apples processorer perfekta”, säger han till Focus Money.
AI är den stora utmaningen
Medan Microsoft och Alphabet investerade tungt i AI-infrastruktur höll sig Apple avvaktande. Nu vill marknaden se hur AI ska ge mätbara intäkter. Här har Ternus ett ess i den installerade basen på 2,5 miljarder enheter. AI som körs direkt på enheten stärker dessutom Apples integritetslöfte och kan driva nya uppgraderingscykler.
Eftersläpningen kan till och med bli en fördel. Nästa generation av Apple Intelligence bygger på egna modeller som tagits fram med Google utifrån Gemini. Det sparar Apple miljardinvesteringar i datacenter. Lägre AI-kostnader ger högre kassaflöden, något börsen lär belöna, enligt Focus Money.
Aktien är inte gratis
Efter en uppgång på 30 procent på tolv månader är mycket redan inprisat. P/e-talet ligger kring 37 på årets väntade vinst och direktavkastningen är blygsamma 0,3 procent. Focus Money anger en stoppkurs på 235 euro.
Nästa test i oktober
Ternus första prov var onsdagens lansering av den vikbara Iphone Duo för 1 999 dollar. Börsen var sval och aktien stängde 0,28 procent lägre, ett välbekant mönster från förra årets lansering.
Nästa kontrollstation är rapporten i slutet av oktober, som ska ge de första tecknen på Ternus linje kring AI och investeringar.
Rappold ser vd-bytet som ”perfekt tajmat”.
”Ternus har med produkter som Macbook Neo visat att han kan ta fram nya produkter som Apple kan tjäna mycket pengar på”, säger han.
Focus Moneys råd är att behålla aktien. För långsiktiga nya investerare är rekylen ett köptillfälle.