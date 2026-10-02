Efter ett historiskt starkt andra kvartal föll värdet av globala företagsförvärv med över 40 procent under årets tredje kvartal. Men storbankernas M&A-chefer vägrar tala om ett trendbrott.
M&A-ruschen tappar fart när räntorna stiger
Det globala värdet av fusioner och förvärv uppgick till 993 miljarder dollar under tredje kvartalet, enligt data från LSEG som Reuters tagit del av.
Det är en minskning med 41 procent jämfört med andra kvartalet. Det är också första gången sedan andra kvartalet 2025 som ett kvartal hamnar under biljonstrecket.
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Under kvartalet tillkännagavs tio så kallade megadeals, affärer på över 10 miljarder dollar. Det är det lägsta antalet sedan fjärde kvartalet 2024, och en tydlig kontrast till det rekordkvartal som föregick det.
Bland kvartalets största affärer finns Banca Monte dei Paschis bud på Banco BPM, värt 32 miljarder dollar, och gruvbolaget Gold Fields bud på Northern Star Resources för 25,7 miljarder dollar.
Räntan på högsta nivån sedan 2002
AI-boomen och utbyggnaden av datacenter har visserligen lyft tillväxtutsikterna, men stigande energipriser driver på inflationen och förväntningarna på räntan.
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Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan nådde 5,34 procent på torsdagen, den högsta nivån sedan 2002. Under det tredje kvartalet steg räntan mer än under något kvartal tidigare detta sekel.
”Marginellt gör högre räntor ibland värderingarna lite tuffare. Men effekten är svår att kvantifiera, så jag är inte redo att tala om en avmattning utifrån det vi ser”, säger John Collins, global M&A-chef på Morgan Stanley, till Reuters.
Starkaste året sedan 2001
Sett till hela året är bilden en annan. Hittills under 2026 har det globala M&A-värdet ökat med 28 procent till 3 900 miljarder dollar, den högsta nivån för perioden sedan 2001. Antalet affärer har däremot minskat med 8 procent.
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Carsten Woehrn, co-chef för M&A i Europa, Mellanöstern och Afrika på Goldman Sachs, tror att 2021 års toppnivå kan passeras om takten håller i sig. Banken har tidigare förutspått en kraftig ökning av stora affärer.
”Styrelserna känner en större brådska att trycka på avtryckaren för strategiska affärer”, säger han till Reuters.
Strategiska köp av andelar i teknikbolag står för omkring en fjärdedel av den globala M&A-volymen i år. AI-relaterade jätteaffärer har länge drivit marknaden, något även PwC lyft fram.
Asien går mot strömmen
Medan affärsaktiviteten i USA och Europa föll kraftigt ökade den i Asien. Där uppgick M&A-värdet till 242 miljarder dollar, en ökning med 8 procent jämfört med andra kvartalet och 36 procent jämfört med samma period i fjol.
Gränsöverskridande affärer har ökat med 32 procent hittills i år.
”Vi hade ett extraordinärt andra kvartal. Tredje kvartalet är en normalisering snarare än slutet på en cykel”, säger Sarah Jones, global chef för corporate på advokatbyrån Clifford Chance, till Reuters.
Börsnoteringarna sätter fart
Även börsnoteringar har gett bolag ny valuta för förvärv. SpaceX köpte AI-kodbolaget Cursor bara dagar efter noteringen på Nasdaq i juni. Den noteringen bidrog till att börsintroduktioner värda 215 miljarder dollar prissatts globalt i år, den högsta nivån sedan 2021.
Men vissa bankirer ser tecken på försiktighet inför teknik- och AI-relaterade affärer. Flera noteringar har skjutits upp de senaste veckorna.
”Fram till för ungefär tio dagar sedan verkade ingen oroa sig för mellanårsvalet, säger Andreas Bernstorff, global chef för aktiekapitalmarknader på BNP Paribas”, till Reuters, och pekar på stigande dieselpriser, räntor och risken för en politisk kursändring.
Charlie Bouckaert, global M&A-chef på JPMorgan, är ändå optimistisk.
”Starka sekulära trender, som AI, driver aktiviteten och vi räknar med att 2027 blir ännu ett robust år, säger han till Reuters.