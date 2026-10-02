M&A-ruschen tappar fart när räntorna stiger

Det globala värdet av fusioner och förvärv uppgick till 993 miljarder dollar under tredje kvartalet, enligt data från LSEG som Reuters tagit del av.

Det är en minskning med 41 procent jämfört med andra kvartalet. Det är också första gången sedan andra kvartalet 2025 som ett kvartal hamnar under biljonstrecket.

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Under kvartalet tillkännagavs tio så kallade megadeals, affärer på över 10 miljarder dollar. Det är det lägsta antalet sedan fjärde kvartalet 2024, och en tydlig kontrast till det rekordkvartal som föregick det.

Bland kvartalets största affärer finns Banca Monte dei Paschis bud på Banco BPM, värt 32 miljarder dollar, och gruvbolaget Gold Fields bud på Northern Star Resources för 25,7 miljarder dollar.

Räntan på högsta nivån sedan 2002

AI-boomen och utbyggnaden av datacenter har visserligen lyft tillväxtutsikterna, men stigande energipriser driver på inflationen och förväntningarna på räntan.

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Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan nådde 5,34 procent på torsdagen, den högsta nivån sedan 2002. Under det tredje kvartalet steg räntan mer än under något kvartal tidigare detta sekel.

”Marginellt gör högre räntor ibland värderingarna lite tuffare. Men effekten är svår att kvantifiera, så jag är inte redo att tala om en avmattning utifrån det vi ser”, säger John Collins, global M&A-chef på Morgan Stanley, till Reuters.