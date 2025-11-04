Goldman Sachs: M&A kommer att explodera snart

Efter flera år av en dämpad M&A-marknad kan landskapet vara på väg att förändras.

Goldman Sachs ser framför sig en kraftig ökning av stora företagsaffärer de kommande åren.

Bankens bedömning är att marknaden för fusioner och förvärv, särskilt i USA, går mot en period av stark aktivitet 2026 och 2027, skriver Bloomberg.

”Fått upp hoppet”

Enligt bedömningar från bankens vd, David Solomon, finns nu en betydande mängd planerade affärer som väntar på att genomföras.

Det handlar om stora konsolideringar mellan etablerade bolag, som återigen fått grönt ljus i ett mer tillåtande regulatoriskt klimat.

Goldman Sachs är en av världens stora investmentbanker. (Foto: AP/TT).

Det markerar ett skifte från de senaste åren, då amerikanska myndigheter i högre grad satte stopp för större fusioner.

”Vd:ar har fått upp hoppet om ​​att de har en chans att göra saker för att stärka sina positioner, för att öka skalan”, säger Solomon till Bloomberg.