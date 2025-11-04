Realtid
Goldman Sachs: M&A kommer att explodera snart

M&A
David Solomon, vd på Goldman Sachs, tror att det lossnar med företagsförvärven snart. (Foto: Seth Wenig/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Det finns en backlog av stora företagsaffärer som kommer att slutföras. Det menar Goldman Sachs vd David Solomon i en förväntansfull framtidsprognos.

Efter flera år av en dämpad M&A-marknad kan landskapet vara på väg att förändras.

Goldman Sachs ser framför sig en kraftig ökning av stora företagsaffärer de kommande åren.

Bankens bedömning är att marknaden för fusioner och förvärv, särskilt i USA, går mot en period av stark aktivitet 2026 och 2027, skriver Bloomberg.

”Fått upp hoppet”

Enligt bedömningar från bankens vd, David Solomon, finns nu en betydande mängd planerade affärer som väntar på att genomföras.

Det handlar om stora konsolideringar mellan etablerade bolag, som återigen fått grönt ljus i ett mer tillåtande regulatoriskt klimat.

Goldman Sachs är en av världens stora investmentbanker. (Foto: AP/TT).

Det markerar ett skifte från de senaste åren, då amerikanska myndigheter i högre grad satte stopp för större fusioner.

”Vd:ar har fått upp hoppet om ​​att de har en chans att göra saker för att stärka sina positioner, för att öka skalan”, säger Solomon till Bloomberg.

Senaste nytt

Ökade kraftigt

Samtidigt har Goldman Sachs upplevt ett markant uppsving i sin egen rådgivningsverksamhet.

Under tredje kvartalet ökade intäkterna från investment banking med drygt 40 procent, främst tack vare fler kapitalresningar och ökad aktivitet inom rådgivning.

Bankens ledning ser detta som ett tecken på att företagsledare återfått förtroendet för att genomföra offensiva strategiska förvärv.

Kina vänder uppåt

Ett annat tecken på förbättrat klimat är att intresset för investeringar i Kina åter ökar, efter en period av osäkerhet, skriver Stocktwits.

Fallande värderingar har gjort kinesiska bolag mer attraktiva, även om investerare fortfarande tar det försiktigt på grund av geopolitiska spänningar och oklara handelsförhållanden mellan USA och Kina.

Den förbättrade stämningen sammanfaller med att flera av Wall Streets största banker samlats i Hongkong för den årliga finanskonferensen, där optimismen kring affärsflöden och kapitalmarknader märks tydligt.

Ingen hård inbromsning

Förväntningarna stärks också av att den amerikanska ekonomin hittills undvikit en hård inbromsning, vilket ger bolagen manöverutrymme att växa genom förvärv snarare än genom nyinvesteringar.

Banken bedömer att förutsättningarna är särskilt gynnsamma för stora sammanslagningar inom industri, finans och infrastruktur, områden som väntas driva en ny fas av global konsolidering.

FörvärvGoldman SachsM&A
