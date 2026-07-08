AI-investeringar får M&A att slå globalt rekord

Den globala marknaden för M&A nådde en ny rekordnivå under årets första sex månader.

Enligt analysföretaget Mergermarket ökade det sammanlagda affärsvärdet med 44 procent jämfört med samma period i fjol och översteg 3 000 miljarder dollar.

Uppgången drevs framför allt av ett fåtal mycket stora affärer inom artificiell intelligens och energisektorn.

Slog rekord

Samtidigt minskade det totala antalet transaktioner med 3 procent, vilket visar att aktiviteten koncentrerats till de allra största bolagen, skriver Wall Street Journal.

Affärer värda mer än 10 miljarder dollar stod för 42 procent av den totala transaktionsvolymen.

Under perioden genomfördes dessutom sex affärer värda över 50 miljarder dollar – den högsta noteringen hittills enligt Mergermarket.

Bland de största transaktionerna märks OpenAI kapitalanskaffning på 122 miljarder dollar tidigare i år.

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