Ett antal stora affärer har drivit upp M&A-marknaden till nya höjder. Särskilt inom AI har aptiten varit stor.
AI-investeringar får M&A att slå globalt rekord
Den globala marknaden för M&A nådde en ny rekordnivå under årets första sex månader.
Enligt analysföretaget Mergermarket ökade det sammanlagda affärsvärdet med 44 procent jämfört med samma period i fjol och översteg 3 000 miljarder dollar.
Uppgången drevs framför allt av ett fåtal mycket stora affärer inom artificiell intelligens och energisektorn.
Slog rekord
Samtidigt minskade det totala antalet transaktioner med 3 procent, vilket visar att aktiviteten koncentrerats till de allra största bolagen, skriver Wall Street Journal.
Affärer värda mer än 10 miljarder dollar stod för 42 procent av den totala transaktionsvolymen.
Under perioden genomfördes dessutom sex affärer värda över 50 miljarder dollar – den högsta noteringen hittills enligt Mergermarket.
Bland de största transaktionerna märks OpenAI kapitalanskaffning på 122 miljarder dollar tidigare i år.
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Stor efterfrågan på el
Även energisektorn har fått ett lyft genom AI-utvecklingen, eftersom utbyggnaden av datacenter ökar efterfrågan på el och energiinfrastruktur.
Ett exempel är energibolaget NextEra Energys bud på Dominion Energy värt omkring 67 miljarder dollar.
Trots geopolitiska oroligheter, däribland konflikten i Mellanöstern, har investerare och företagsledningar fortsatt att genomföra stora affärer.
Enligt Mergermarket har marknaden visat en betydande motståndskraft mot händelser som tidigare hade kunnat bromsa aktiviteten.
Samtidigt beskrivs marknaden som alltmer tudelad.
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Skyndar sig att slutföra affärerna
Stora företag med starka balansräkningar har kunnat genomföra omfattande förvärv, medan mindre och medelstora bolag i högre grad påverkas av höga räntor, ekonomisk osäkerhet och geopolitisk risk.
Mergermarket bedömer att utvecklingen under årets andra hälft i stor utsträckning kommer att avgöras av AI-sektorns fortsatta styrka.
Om finansieringskostnaderna förblir höga eller investerare börjar ifrågasätta lönsamheten i de stora AI-satsningarna kan tempot i de största affärerna avta.
I USA ökade M&A-volymen med 72 procent under första halvåret. En bidragande faktor är att många bolag försöker slutföra stora affärer medan de bedömer att det regulatoriska klimatet fortfarande är relativt gynnsamt.
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