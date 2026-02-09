09 feb. 2026

Lyko hotas av skuldbomb – oönskade draget kan bli oundvikligt

Vd på Lyko, Rickard Lyko kan behöva genomföra en nyemission. (Foto: Lyko / Pressbild)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 09 feb. 2026Publicerad: 09 feb. 2026

E-handelsbolaget Lyko befinner sig i en allt mer pressad finansiell situation med en växande skuldbörda och rasande vinster. Nu varnar analytiker för att den nyemission som vd Rickard Lyko länge försökt undvika snart kan bli nödvändig.

Skönhetskedjan Lykos aktie (börskurs Lyko) har hamnat i fritt fall efter vinstvarningen i slutet av januari, skriver Dagens PS.

På en enda handelsdag störtdök kursen med 18,1 procent, och sedan dess har aktien fortsatt nedåt med ytterligare 19,6 procent.

I dag handlas aktien kring 74 kronor, att jämföra med 127 kronor hösten 2023.

I vinstvarningen framgick att rörelsevinsten för det fjärde kvartalet väntas krasha till 16,4 miljoner kronor, från 76,5 miljoner kronor samma period året innan.

Höga uppstartskostnader och sparpaket

Bakom raset ligger högre uppstartskostnader för den nya lagerautomationen samt förändrat kundbeteende, hög priskonkurrens och intensiv kampanjaktivitet, faktorer som även drabbat konkurrenter som danska Matas, skriver Dagens industri.

För att möta den tuffa marknaden har Lyko lanserat ett omfattande sparpaket där cirka 70 anställda varslas, rapporterar Ehandel. Kostnadsmassan ska minskas med 100 miljoner kronor, vilket tyder på att bolaget räknar med fortsatta utmaningar.

Riskabel skuldfinansiering

Det som verkligen oroar marknaden är den höga skuldsättningen. Lyko har investerat omkring 500 miljoner kronor i att bygga ut sin lagerautomation, en satsning som finansierades genom lån från Swedbank och Danske Bank i stället för en nyemission.

Vid utgången av tredje kvartalet uppgick nettoskulden till 456,6 miljoner kronor, exklusive leasing.

Det motsvarade 3,3 gånger rörelseresultatet för de senaste tolv månaderna. Med ytterligare investeringar på 109 miljoner kronor planerade för det fjärde kvartalet väntas skulden ticka ännu högre.

Samtidigt kollapsade rörelsevinsten till 78 miljoner kronor under helåret 2025, en minskning med 34 procent jämfört med 2024.

Det innebär att nettoskulden kan överstiga 500 miljoner kronor när årsrapporten presenteras den 13 februari, motsvarande 6,4 gånger rörelseresultatet. Bankerna skulle knappast vara nöjda med en sådan skuldnivå, skriver Di:s analytiker Julia Forsberg.

Grundarens dilemma

Familjen Lyko äger 50,1 procent av aktierna i bolaget.

En trolig förklaring till varför Rickard Lyko valt lånefinansiering i stället för nyemission är att han velat undvika utspädning och bevara kontrollen över företaget, enligt Di.

Enligt Di:s analys borde en nyemission ha genomförts redan hösten 2023 när lagerinvesteringen kommunicerades.

Då stod aktien i 127 kronor, jämfört med dagens kurs kring 74 kronor. Nu handlas aktien till cirka 13,5 gånger förväntad vinst för kommande tolv månaden, den lägsta värderingen sedan börsnoteringen.

Om vinsten inte vänder upp snabbt lår nyemissionen som Rickard Lyko försökt ducka bli oundviklig. Efter kursraset skulle det innebära betydligt större utspädning för de ägare som inte deltar eller kan försvara sin andel , en potentiellt dyr läxa för både grundarfamiljen och de 8 098 aktieägarna i bolaget.

Danske Bank har sänkt sin rekommendation för Lyko-aktien till sälj och justerat ned riktkursen kraftigt.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

