Lyko hotas av skuldbomb – oönskade draget kan bli oundvikligt

Skönhetskedjan Lykos aktie (börskurs Lyko) har hamnat i fritt fall efter vinstvarningen i slutet av januari, skriver Dagens PS.

På en enda handelsdag störtdök kursen med 18,1 procent, och sedan dess har aktien fortsatt nedåt med ytterligare 19,6 procent.

I dag handlas aktien kring 74 kronor, att jämföra med 127 kronor hösten 2023.

I vinstvarningen framgick att rörelsevinsten för det fjärde kvartalet väntas krasha till 16,4 miljoner kronor, från 76,5 miljoner kronor samma period året innan.

Höga uppstartskostnader och sparpaket

Bakom raset ligger högre uppstartskostnader för den nya lagerautomationen samt förändrat kundbeteende, hög priskonkurrens och intensiv kampanjaktivitet, faktorer som även drabbat konkurrenter som danska Matas, skriver Dagens industri.

För att möta den tuffa marknaden har Lyko lanserat ett omfattande sparpaket där cirka 70 anställda varslas, rapporterar Ehandel. Kostnadsmassan ska minskas med 100 miljoner kronor, vilket tyder på att bolaget räknar med fortsatta utmaningar.