Kriget slår mot plånboken: Bolåneräntor stiger kraftigt

Helomvändning i ränteutsikterna

Utvecklingen har lett till en dramatisk omsvängning i synen på penningpolitiken.

I Norge, där centralbanken tidigare signalerade sänkningar, väntar sig marknaden nu tre räntehöjningar i år.

”Det här är mycket dramatiska förändringar”, säger Harald Magnus Andreassen, chefekonom på Sparebank1 Markets.

Han bedömer dock att marknaden överreagerar och att Norges Bank sannolikt kommer att avvakta.

I Sverige ser bilden liknande ut. Marknaden prisar för närvarande in en räntehöjning vid Riksbankens junimöte och ytterligare en höjning i augusti.

Kan ha agerat lite för snabbt

Stefan Westfeldt, chefsförvaltare på Vinga Asset Management, tror dock att marknaden kan ha sprungit före verkligheten.

”Jag tror marknaden har gått lite för snabbt fram och att Riksbanken kommer vänta till i höst med att agera”, säger han i till Realtid

Stefan Westfeldt säger att räntorna kommer gå upp, men att bolåneaktörerna kan vara för snabba med höjningar. (Foto: Vinga Asset Management)

Westfeldt betonar att en räntehöjning är en balansgång för Riksbanken, som inte vill stävja den pågående ekonomiska återhämtningen. Hur det utvecklas beror i hög grad på situationen i Mellanöstern, om oljepriset faller tillbaka kan räntehöjningarna utebli helt.

På längre sikt ser han dock att ränteläget är på väg uppåt.

”Jag tror att vi kommer ha högre olje- och gaspriser under en längre period. Det kopplat med den pågående de-globaliseringen av världshandeln som också är inflationsdrivande, kommer inflationen och räntorna vara högre framöver”, säger Westfeldt.

Hans prognos pekar mot en femårsränta på 3–3,5 procent nästa år och en styrränta som håller sig kring 2,5 procent.