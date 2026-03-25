Konflikten i Mellanöstern driver upp marknadsräntorna och tvingar svenska banker att höja sina bundna bolåneräntor. Samtidigt väntar sig finansmarknaderna att även Riksbanken kan tvingas höja styrräntan, en dramatisk helomvändning från de sänkningar som tidigare väntades.
Kriget slår mot plånboken: Bolåneräntor stiger kraftigt
Under den senaste veckan har en rad svenska bolåneaktörer annonserat höjningar av sina bundna räntor.
Statliga SBAB höjer räntor med bindningstider mellan ett och tio år med 0,35–0,45 procentenheter.
”Kriget i Mellanöstern skakar om de finansiella marknaderna vilket bland annat lett till att marknadsräntor med längre löptid stigit kraftigt”, säger SBAB:s vd Mikael Inglander, enligt Aftonbladet.
Fler banker gör liknande
Swedbank följer efter och höjer bland annat sin tvåårsränta med 0,35 procentenheter och femårs, samt tioårsräntan med 0,40 procentenheter.
Även SEB höjer sina bundna bolåneräntor med 0,25–0,40 procentenheter på bindningstider mellan ett och tio år.
Landshypotek Bank sticker ut genom att höja hela räntekurvan, inklusive den kortaste tremånadersräntan, med 0,15 procentenheter. Övriga banker har hittills lämnat tremånadersräntorna oförändrade.
Bakgrunden är de kraftigt stigande energipriserna till följd av kriget i Iran. Minskade energitransporter genom Hormuzsundet och attacker på olje- och gasinfrastruktur i Persiska viken har drivit upp priserna på olja och gas, vilket i sin tur eldat på inflations- och ränteförväntningarna.
Helomvändning i ränteutsikterna
Utvecklingen har lett till en dramatisk omsvängning i synen på penningpolitiken.
I Norge, där centralbanken tidigare signalerade sänkningar, väntar sig marknaden nu tre räntehöjningar i år.
”Det här är mycket dramatiska förändringar”, säger Harald Magnus Andreassen, chefekonom på Sparebank1 Markets.
Han bedömer dock att marknaden överreagerar och att Norges Bank sannolikt kommer att avvakta.
I Sverige ser bilden liknande ut. Marknaden prisar för närvarande in en räntehöjning vid Riksbankens junimöte och ytterligare en höjning i augusti.
Kan ha agerat lite för snabbt
Stefan Westfeldt, chefsförvaltare på Vinga Asset Management, tror dock att marknaden kan ha sprungit före verkligheten.
”Jag tror marknaden har gått lite för snabbt fram och att Riksbanken kommer vänta till i höst med att agera”, säger han i till Realtid
Westfeldt betonar att en räntehöjning är en balansgång för Riksbanken, som inte vill stävja den pågående ekonomiska återhämtningen. Hur det utvecklas beror i hög grad på situationen i Mellanöstern, om oljepriset faller tillbaka kan räntehöjningarna utebli helt.
På längre sikt ser han dock att ränteläget är på väg uppåt.
”Jag tror att vi kommer ha högre olje- och gaspriser under en längre period. Det kopplat med den pågående de-globaliseringen av världshandeln som också är inflationsdrivande, kommer inflationen och räntorna vara högre framöver”, säger Westfeldt.
Hans prognos pekar mot en femårsränta på 3–3,5 procent nästa år och en styrränta som håller sig kring 2,5 procent.