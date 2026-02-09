09 feb. 2026

Titta, börsprofilen dyker oväntat upp på OS!

Vi är vana att se honom i olika börs-tv sammanhang men helt plötsligt har Albin "aktie-Albin" Kjellberg upprepade gånger dykt upp på OS-läktaren. Realtid har tagit reda på varför och pratat med börsprofilen.
Vi är vana att se honom i olika börs-tv sammanhang men helt plötsligt har Albin "aktie-Albin" Kjellberg upprepade gånger dykt upp på OS-läktaren. Realtid har tagit reda på varför och pratat med börsprofilen direkt från Cortina. (Foto: Albin Kjellberg)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 09 feb. 2026Publicerad: 09 feb. 2026

Det svenska curling-mix laget lyckades sent på söndagskvällen ta sig vidare till medaljspelet i OS. En av de som överraskande syntes jubla på tv-sändningarna mitt i svenska hejarklacken är börsprofilen ”aktie-Albin”.

Realtid har tagit reda på det oväntade kopplingen och fått profilens börsspaningar från OS-byn.

Börsprofilens koppling till OS

Vi är vana att se honom som programledare i tv-rutan på diverse börsprogram som Uppesitterkväll och tidigare EFN Börslunch men nu har Albin ”aktie-Albin” Kjellberg lyckats leta sig lyckats ut till en betydligt större tv-publik.

Under OS tre första dagar har han fångats upp flitigt av kameramännen varje gång den svenska hejarklacken på curling-läktaren i Cortina har hamnat i bild.

Rasmus och Isabella Wranå, det svenska mix-curlinglaget i OS 2026. (Foto: Anna Hållams / TT)

Förklaringen till Albin Kjellbergs engagemang är enkel.

Han är nämligen sambo med Isabella Wranå, som tillsammans med sin bror Rasmus Wranå utgör det svenska mix-curlinglaget som representerar Sverige i Milano-Cortina, berättar han för Realtid.

Finns likheter mellan curling och börsen

Efter nio tuffa curling-matcher, där det länge såg ut som att Sverige skulle missa slutspelet, så lyckades syskonen Wranå till slut knipa den sista och fjärde platsen på söndagskvällen svensk tid.

Därmed får man chansen att spela om medaljerna och Albin Kjellberg fick anledning att jubla som om hans börsportfölj slagit nytt rekord.

Och det finns faktiskt likheter mellan börsen och curling menar ”aktie-Albin”.

”Curling har mycket risk-reward tänk när man väljer uppgifter. Vad är maxutfallet på slaget vi funderar på att göra och vad kostar missen? Det är ju lite samma på börsen: Vad är potentialen i aktien och vad är nedsidan om jag har fel?”, säger han till Realtid.

Börsspaningen: ”Råder ingen lågkonjuktur”

Men en svensk börsprofil på plats på OS-arenorna så ville Realtid så klart veta om ”aktie-Albin” gjort några ”lynchningar” på plats?

Alltså spaningar och observationer i verkligheten som kan omsättas i börstips enligt den analysmodell som den legendariska investeraren Peter Lynch utverkade.

”Många Nordamerikanska fans på plats. Ingen lågkonjuktur hos varken amerikanska eller kanadensiska konsumenter”, noterar Albin Kjellberg på plats och utvecklar;

”För övrigt verkar Coca-Cola som vanligt att investera tungt i närvaro. Tillsammans med Visa, de tar ingen annan betalning i kioskerna runt arenan. Och cash – tack och lov för mig som saknar Visa!”.

I kväll måndag, runt 18 svensk tid, är det dags för det svenska mix-laget att spela sin semifinal. Bli inte förvånad om du återigen ser den svenska börsprofilen på läktaren då, förhoppningsvis jublandes efter ett svenskt finalavancemang.

David Ingnäs
David Ingnäs

David Ingnäs
David Ingnäs

