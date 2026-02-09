Titta, börsprofilen dyker oväntat upp på OS!

Finns likheter mellan curling och börsen

Efter nio tuffa curling-matcher, där det länge såg ut som att Sverige skulle missa slutspelet, så lyckades syskonen Wranå till slut knipa den sista och fjärde platsen på söndagskvällen svensk tid.

Därmed får man chansen att spela om medaljerna och Albin Kjellberg fick anledning att jubla som om hans börsportfölj slagit nytt rekord.

Och det finns faktiskt likheter mellan börsen och curling menar ”aktie-Albin”.

”Curling har mycket risk-reward tänk när man väljer uppgifter. Vad är maxutfallet på slaget vi funderar på att göra och vad kostar missen? Det är ju lite samma på börsen: Vad är potentialen i aktien och vad är nedsidan om jag har fel?”, säger han till Realtid.

Börsspaningen: ”Råder ingen lågkonjuktur”

Men en svensk börsprofil på plats på OS-arenorna så ville Realtid så klart veta om ”aktie-Albin” gjort några ”lynchningar” på plats?

Alltså spaningar och observationer i verkligheten som kan omsättas i börstips enligt den analysmodell som den legendariska investeraren Peter Lynch utverkade.

”Många Nordamerikanska fans på plats. Ingen lågkonjuktur hos varken amerikanska eller kanadensiska konsumenter”, noterar Albin Kjellberg på plats och utvecklar;

”För övrigt verkar Coca-Cola som vanligt att investera tungt i närvaro. Tillsammans med Visa, de tar ingen annan betalning i kioskerna runt arenan. Och cash – tack och lov för mig som saknar Visa!”.

I kväll måndag, runt 18 svensk tid, är det dags för det svenska mix-laget att spela sin semifinal. Bli inte förvånad om du återigen ser den svenska börsprofilen på läktaren då, förhoppningsvis jublandes efter ett svenskt finalavancemang.

