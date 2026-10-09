Lukoil-köp faller samman igen – Carlyle drar sig ur affären

Den amerikanska riskkapitaljätten Carlyle har dragit sig ur processen att köpa den ryska oljekoncernen Lukoils internationella tillgångar.

Carlyle hade tidigare nått en överenskommelse om att förvärva tillgångarna, med undantag för verksamheten i Kazakstan.

Affären presenterades i januari, men har sedan dess stött på flera hinder och risker kopplade till de amerikanska sanktionerna mot Ryssland.

Törnqvist drog sig ur

Lukoils internationella tillgångar lades ut till försäljning efter att USA införde sanktioner mot bolaget till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Portföljen har värderats till omkring 22 miljarder dollar och har lockat intresse från ett stort antal potentiella köpare.

Först försökte Gunvor, lett av Torbjörn Törnqvist, köpa tillgångarna. Men den gången drog sig svensken ur efter amerikansk kritik, som Dagens PS har berättat om tidigare.

Carlyle hade nu diskuterat ett partnerskap med flera kapitalstarka investerare från Förenade Arabemiraten, däribland Mubadala, XRG och IHC.

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Även USA Development Finance Corporation uppgavs vara involverad i diskussionerna kring en möjlig affär.

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