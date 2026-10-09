Lukoils tillgångar utanför Ryssland är till salu. Men ännu en gång har köpprocessen avbrutits.
Lukoil-köp faller samman igen – Carlyle drar sig ur affären
Den amerikanska riskkapitaljätten Carlyle har dragit sig ur processen att köpa den ryska oljekoncernen Lukoils internationella tillgångar.
Carlyle hade tidigare nått en överenskommelse om att förvärva tillgångarna, med undantag för verksamheten i Kazakstan.
Affären presenterades i januari, men har sedan dess stött på flera hinder och risker kopplade till de amerikanska sanktionerna mot Ryssland.
Törnqvist drog sig ur
Lukoils internationella tillgångar lades ut till försäljning efter att USA införde sanktioner mot bolaget till följd av Rysslands invasion av Ukraina.
Portföljen har värderats till omkring 22 miljarder dollar och har lockat intresse från ett stort antal potentiella köpare.
Först försökte Gunvor, lett av Torbjörn Törnqvist, köpa tillgångarna. Men den gången drog sig svensken ur efter amerikansk kritik, som Dagens PS har berättat om tidigare.
Carlyle hade nu diskuterat ett partnerskap med flera kapitalstarka investerare från Förenade Arabemiraten, däribland Mubadala, XRG och IHC.
Även USA Development Finance Corporation uppgavs vara involverad i diskussionerna kring en möjlig affär.
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Finns flera intressenter
Bland andra aktörer som visat intresse finns amerikanska Exxon Mobil samt den österrikiske miljardären Bernd Bergmair, som tidigare ägde Pornhub.
Den amerikanske miljardären Todd Boehly har också uppgetts arbeta med ett bud på tillgångarna.
Enligt Financial Times har Boehly fått stöd från den amerikanska regeringen och inflytelserika aktörer i Gulfstaterna med kopplingar till USA:s president Donald Trumps familj.
Carlyles avhopp innebär att konkurrensen om Lukoils internationella verksamhet nu förändras. Det är samtidigt oklart hur processen går vidare och vem som slutligen kan få tillstånd att köpa tillgångarna.
Lukoil är Rysslands näst största oljeproducent och har genom åren byggt upp en omfattande internationell verksamhet inom bland annat oljeproduktion, raffinering och försäljning.
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