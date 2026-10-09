Kunderna har inte råd med Iphone – Apple bromsar tillverkningen

Apple har bett vissa leverantörer att minska produktionen av komponenter till de nya modellerna Iphone 18 Pro och Iphone 18 Pro Max.

Orsaken ska vara svagare efterfrågan.

Det ses som ett svar på att kraftigt stigande kostnader för minneschip har drivit upp priserna på produkterna, rapporterar Nikkei Asia.

Behöver konkurrera med AI-boomen

Enligt uppgifter till den japanska tidningen har Apple blivit mer försiktigt med sina leveranser sedan början av september.

Beställningarna av komponenter för oktober ska ha minskat med minst 15 procent jämfört med de volymer som ursprungligen hade efterfrågats.

Reuters har inte kunnat verifiera uppgifterna. Apple har inte heller omedelbart svarat på en förfrågan om en kommentar.

Bakgrunden är en global brist på avancerade chip och minneskomponenter. Teknikbolag köper stora mängder kapacitet och minneschip för att bygga ut datacenter för artificiell intelligens.

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