Iphone brukar vara en riktig kassako för Apple. Men den här gången har man inte lyckats sälja lika många som man hade hoppats på.
Kunderna har inte råd med Iphone – Apple bromsar tillverkningen
Apple har bett vissa leverantörer att minska produktionen av komponenter till de nya modellerna Iphone 18 Pro och Iphone 18 Pro Max.
Orsaken ska vara svagare efterfrågan.
Det ses som ett svar på att kraftigt stigande kostnader för minneschip har drivit upp priserna på produkterna, rapporterar Nikkei Asia.
Behöver konkurrera med AI-boomen
Enligt uppgifter till den japanska tidningen har Apple blivit mer försiktigt med sina leveranser sedan början av september.
Beställningarna av komponenter för oktober ska ha minskat med minst 15 procent jämfört med de volymer som ursprungligen hade efterfrågats.
Reuters har inte kunnat verifiera uppgifterna. Apple har inte heller omedelbart svarat på en förfrågan om en kommentar.
Bakgrunden är en global brist på avancerade chip och minneskomponenter. Teknikbolag köper stora mängder kapacitet och minneschip för att bygga ut datacenter för artificiell intelligens.
Läs mer: Apple drar ned Iphone-beställningar – för dyr för kunderna. Dagens PS
Höjde priserna i somras
Det har bidragit till stigande priser på komponenter som används i både datorer och smarttelefoner.
Apple höjde i juni priserna på flera Ipad- och Macbook-modeller. Bolaget hänvisade då till att de kraftigt ökade kostnaderna för minne och lagring gjorde det svårare att hålla priserna oförändrade, skriver Reuters.
Även Iphone påverkas av utvecklingen. De nya Iphone 18 Pro och Iphone 18 Pro Max lanserades i september och kostar från 1 199 respektive 1 299 dollar.
Det innebär en prisökning på 100 dollar jämfört med startpriserna för motsvarande Pro-modeller i Iphone 17-serien.
Nikkei uppger samtidigt att efterfrågan på elektroniska produkter varit svagare från slutet av augusti och in i oktober.
Läs mer: Apples miljarder kommer från oväntat håll. Realtid
Har lanserat vikbar telefon
Tidningen påpekar dock att utvecklingen kan ha samband med att Apple har förändrat lanseringsschemat för sina Iphone-modeller.
Apple presenterade förra månaden den nya Iphone-generationen. Utöver Iphone 18 Pro och Pro Max lanserade bolaget även sin första vikbara Iphone, kallad Duo.
Den ökade användningen av AI-funktioner i Iphone och andra Apple-produkter innebär samtidigt att bolagets behov av högpresterande minneskomponenter har ökat.
Det ger minnesleverantörerna en allt viktigare roll samtidigt som den globala tillgången är begränsad.
Läs mer: Ryssland tvättade miljarder via brittiskt fintechbolag – stod ”kashmirtyg”på fakturan. Realtid