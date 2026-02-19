Lagarde förnekar "strategisk" avgång i privata meddelanden

Spekulationer om att Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde skulle lämna sin post i förtid tog fart i veckan.

Men huvudpersonen själv tycks inte vara inställd på att lämna.

Enligt flera källor med insyn har Lagarde meddelat kollegor att hon är fullt fokuserad på sitt uppdrag och att de skulle få besked direkt från henne om hon planerade att avgå, skriver Reuters.

Skickade meddelande

Uppgifterna kom efter att tidningen Financial Times rapporterat att Lagarde övervägde att lämna sin post före mandatperiodens slut, inför det franska presidentvalet våren 2027.

En tidigare avgång skulle kunna ge Frankrikes nuvarande president Emmanuel Macron större inflytande över valet av nästa ECB-chef.

Enligt källor skickade Lagarde ett privat meddelande till andra ledamöter i ECB:s råd där hon betonade sitt fortsatta engagemang.

Mottagare tolkade signalen som att någon omedelbar avgång inte är aktuell, även om hon inte uttryckligen uteslöt en sådan möjlighet längre fram.