Det blir ingen avgång för ECB-chefen Christine Lagarde inom kort. Det menar hon i alla fall själv efter uppgifter i medier.
Lagarde förnekar "strategisk" avgång i privata meddelanden
Spekulationer om att Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde skulle lämna sin post i förtid tog fart i veckan.
Men huvudpersonen själv tycks inte vara inställd på att lämna.
Enligt flera källor med insyn har Lagarde meddelat kollegor att hon är fullt fokuserad på sitt uppdrag och att de skulle få besked direkt från henne om hon planerade att avgå, skriver Reuters.
Skickade meddelande
Uppgifterna kom efter att tidningen Financial Times rapporterat att Lagarde övervägde att lämna sin post före mandatperiodens slut, inför det franska presidentvalet våren 2027.
En tidigare avgång skulle kunna ge Frankrikes nuvarande president Emmanuel Macron större inflytande över valet av nästa ECB-chef.
Enligt källor skickade Lagarde ett privat meddelande till andra ledamöter i ECB:s råd där hon betonade sitt fortsatta engagemang.
Mottagare tolkade signalen som att någon omedelbar avgång inte är aktuell, även om hon inte uttryckligen uteslöt en sådan möjlighet längre fram.
Riktat skarp kritik
Frågan har väckt diskussion om centralbankens oberoende i en tid då relationen mellan politik och penningpolitik är under press internationellt.
I USA har president Donald Trump riktat skarp kritik mot Federal Reserve, något som aktualiserat bredare farhågor om politisk påverkan på centralbanker.
Flera ECB-ledamöter har offentligt tonat ned spekulationerna.
Planerar att avgå
Styrelseledamoten Piero Cipollone har pekat på Lagardes långsiktiga arbete med projekt som EU:s spar- och investeringsunion som tecken på att hon inte förbereder någon snar sorti.
Vice ordföranden Luis de Guindos har också betonat att Lagarde är fullt inriktad på sitt uppdrag.
Samtidigt har Frankrikes centralbankschef Francois Villeroy de Galhau nyligen meddelat att han planerar att avgå, vilket ger Macron möjlighet att utse en efterträdare före valet.
Skulle kunna vara kontroversiellt
Opinionsmätningar visar att kandidater från det högernationalistiska partiet Rassemblement National kan ha goda chanser i presidentvalet, något som ökar den politiska laddningen kring framtida utnämningar.
Bedömare varnar för att även en strategisk förtida avgång från Lagardes sida skulle kunna väcka frågor om ECB:s oberoende.
Därför väntas både EU-ledare och centralbanken agera försiktigt för att undvika att förtroendet för institutionens självständighet skadas.