Kunder tycker att Pepsi är för dyrt – ändå ska priserna höjas

PepsiCo ser en tydlig försvagning i efterfrågan på läsk i Nordamerika.

Under det tredje kvartalet minskade försäljningsvolymen i bolagets nordamerikanska läskverksamhet, där Pepsi är den kändaste drycken, med två procent.

Bolaget sänker också sin prognos för försäljningstillväxten under årets fjärde kvartal.

Har förändrat sina vanor

PepsiCos vd Ramon Laguarta beskriver utvecklingen på dryckesmarknaden som svag och pekar på att konsumenterna har blivit mer priskänsliga.

”Vi förväntar oss inte att konsumenten plötsligt kommer att hamna i en mycket bättre situation under de kommande 12, 18 månaderna”, sa Laguarta, enligt Business Insider.

Försvagningen märks även inom snacks, där produkter som Cheetos och Siete påverkas av ett förändrat konsumtionsmönster.

PepsiCo räknar med att kunderna kommer att fortsätta leta efter billigare alternativ och erbjudanden under den närmaste tiden.

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