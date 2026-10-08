Pepsi är en av de bäst säljande läskedryckarna i världen. Men kunderna håller allt hårdare i plånboken, och de får det inte billigare framöver.
Kunder tycker att Pepsi är för dyrt – ändå ska priserna höjas
PepsiCo ser en tydlig försvagning i efterfrågan på läsk i Nordamerika.
Under det tredje kvartalet minskade försäljningsvolymen i bolagets nordamerikanska läskverksamhet, där Pepsi är den kändaste drycken, med två procent.
Bolaget sänker också sin prognos för försäljningstillväxten under årets fjärde kvartal.
Har förändrat sina vanor
PepsiCos vd Ramon Laguarta beskriver utvecklingen på dryckesmarknaden som svag och pekar på att konsumenterna har blivit mer priskänsliga.
”Vi förväntar oss inte att konsumenten plötsligt kommer att hamna i en mycket bättre situation under de kommande 12, 18 månaderna”, sa Laguarta, enligt Business Insider.
Försvagningen märks även inom snacks, där produkter som Cheetos och Siete påverkas av ett förändrat konsumtionsmönster.
PepsiCo räknar med att kunderna kommer att fortsätta leta efter billigare alternativ och erbjudanden under den närmaste tiden.
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Inflationen springer före
Utvecklingen kommer samtidigt som den amerikanska konsumenten pressas av högre levnadskostnader.
Konsumentförtroendet har försvagats efter att löneökningarna inte fullt ut har hängt med inflationen.
Högre räntor riskerar dessutom att ytterligare begränsa hushållens konsumtionsutrymme.
Trots utvecklingen planerar PepsiCo att höja priserna på både läsk och snacks senare i år och i början av 2027.
Prisökningarna kommer efter att bolaget tidigare sänkt priserna på flera produkter, däribland Lay’s och Doritos, med så mycket som 15 procent.
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Aktien steg trots rapporten
Vissa delar av dryckesverksamheten utvecklas bättre. Energidrycker fortsätter att sälja relativt starkt, men flera av PepsiCo traditionella läskprodukter hade en svag utveckling under kvartalet.
Bolaget uppger att dryckesverksamheten nu är ett särskilt prioriterat område.
Utvecklingen är ett nytt tecken på att amerikanska konsumenter håller hårdare i plånboken.
För PepsiCo innebär det en utmaning eftersom bolagets verksamhet i hög grad är beroende av produkter som köps regelbundet av miljontals hushåll.
PepsiCo-aktien steg omkring 0,9 procent under torsdagens handel, men tidigare under året har den gått nedåt rejält.
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