Svantesson vill ingjuta framtidstro: "Sverige är på rätt kurs"

”Sverige är på rätt kurs. Trots krig och osäkerheter i omvärlden är den svenska ekonomin stark, och vi fortsätter bygga skyddsbarriärer runt den. För att återhämtningen ska ta fart här på hemmaplan behöver vi fortsätta ingjuta framtidstro i Sveriges hårt arbetande människor”, säger hon i ett pressmeddelande.

Årets vårändringsbudget innehåller förslag på satsningar på 7,7 miljarder kronor, bland annat en sänkning av drivmedelsskatten.

Ingen ny ekonomisk prognos

Regeringen släpper ingen ny ekonomisk prognos i samband med vårbudgeten. Den förra från 11 mars pekade på en bnp-tillväxt i år på 2,8 procent i år och 2,5 procent nästa år.

Arbetslösheten bedömdes då falla till 8,4 procent i genomsnitt i år, från 8,8 procent i fjol, för att sedan sjunka till 7,8 procent 2027