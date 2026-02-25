SBB pressas på börsen – kassaflödet rasar

Skuldtyngda SBB pressas på börsen efter en rapport som visar fortsatt skuldbantning – men också ett kraftigt försämrat kassaflöde som bolaget inte närmare förklarar, skriver Placera.

Belåningsgraden har visserligen minskat från 61 till 50 procent under det senaste året och nettoskulden uppgår nu till 35 miljarder kronor.

Målet är att kapa ytterligare 10 miljarder inom 18 månader genom utdelningar från dotterbolag och försäljning av tillgångar.

Kommenterar inte kassaflödestapp

Trots det är nettoskulden fortfarande något högre än värdet på bolagets direktägda fastigheter, som uppgår till 34,9 miljarder kronor.

Samtidigt rasar kassaflödet till minus drygt en miljard kronor, jämfört med ett positivt flöde på 546 miljoner kronor samma period i fjol.

Bolaget, genom vd:n Leiv Synnes, hänvisar till pågående omstrukturering men lämnar inga detaljer om varför tappet är så stort.

Tufft för aktien

Förvaltningsresultatet landade på 23 miljoner kronor, medan resultatet per stamaktie försämrades till minus 2,53 kronor. Aktien föll över nio procent under onsdagen.

Utöver det ekonomiska läget överklagar SBB även Finansinspektionens sanktionsavgift på 80 miljoner kronor kopplad till tidigare redovisade förvärv.