Köpare redo för småbolag – storägare stänger dörren

Men ett bud kommer inte bara för att aktien är låg. Ett bud kräver att huvudägarna vill sälja. Och det vill de ofta inte.

Priset lurar investerare

Placera skriver att aktiekursen ibland bygger på små och enskilda avslut, vilket gör att priset inte säger mycket om hur huvudägarna värderar bolaget.

Bud ges i det tysta

De flesta köpare vill köpa allt, inte bara en minoritet. Därför börjar nästan alla affärer med informella samtal mellan köpare och storägare.

Finns inget intresse där, finns inget bud. Många sådana sonderingar sker i det tysta. Vi får aldrig veta hur många bud som aldrig blev bud.

Varför budpremier sällan räcker

Budpremier på 30–50 procent är vanliga. Högre än så blir riskabelt för köparen.

Därför är det sällan lönt att spekulera i uppköp som strategi. Alla bolag kan i teorin köpas.

Men det är huvudägarna som bestämmer om något faktiskt händer.