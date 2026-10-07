Kinesiska Cosco får inte köpa en majoritetsandel av Konrad Zippel Spediteur. Det har den tyska regeringen beslutat.
Tyskland stoppar kinesiskt köp av hamnbolag – relationen allt mer spänd
Den tyska regeringen beslutade på onsdagen att blockera Coscos planerade köp av 80 procent av Konrad Zippel Spediteur, ett logistikföretag som är verksamt i Hamburgs hamn.
Beslutet fattades efter en granskning av affären och motiverades med hänvisning till nationell säkerhet.
Beslutet markerar en skärpt hållning från Berlin gentemot Peking och kommer samtidigt som regeringen förbereder nya regler för att granska utländska investeringar.
Allt mer spänd relation
Zippel Group är specialiserat på transporter av containrar på land och förbinder framför allt Hamburgs hamnområde med delar av östra Tyskland.
Enligt den tyska ekonomiministeriet skulle ett kinesiskt övertagande ha ökat landets ekonomiska beroende av Kina och riskerat att försvaga motståndskraften i tyska och europeiska leveranskedjor, skriver Financial Times.
Förhållandet mellan länderna har blivit mer spänt, menar bedömare.
Tyskland är ekonomiskt starkt beroende av handel med Kina, samtidigt som kinesiska elbilar och stålprodukter har ökat konkurrensen för tyska företag på både den inhemska marknaden och viktiga exportmarknader.
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Kämpat med svag tillväxt
På måndagen föreslog förbundskansler Friedrich Merz tillsammans med Frankrikes president Emmanuel Macron att EU ska stärka sina möjligheter att agera mot länder som använder ekonomiska påtryckningar.
Förslaget ses bland annat mot bakgrund av Kinas begränsningar av exporten av sällsynta jordartsmetaller och magneter, som tidigare har orsakat brist på komponenter för tysk industri.
Sedan Merz tillträdde som förbundskansler i maj 2025 har regeringen försökt balansera behovet av utländska investeringar med ambitionen att minska ekonomiska och säkerhetspolitiska beroenden.
Tysk ekonomi har samtidigt kämpat med svag tillväxt och strukturella problem inom industrin, skriver Reuters.
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Betydande närvaro i Hamburg
Tyskland granskar omkring 300 utländska investeringar varje år. Hittills har åtta affärer stoppats, enligt ekonomiministeriet.
Regeringen framhåller samtidigt att landet fortsatt är öppet för utländska investeringar, men att affärer kan granskas från fall till fall när de bedöms kunna hota den allmänna ordningen eller säkerheten.
Cosco har redan en betydande närvaro i Hamburg. År 2022 fick bolaget köpa 24,9 procent av containerterminalen Tollerort i hamnen.
Den kinesiska koncernen hade ursprungligen velat köpa 35 procent, men investeringen begränsades efter en politisk konflikt inom den dåvarande tyska regeringen.
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