Tyskland stoppar kinesiskt köp av hamnbolag – relationen allt mer spänd

Den tyska regeringen beslutade på onsdagen att blockera Coscos planerade köp av 80 procent av Konrad Zippel Spediteur, ett logistikföretag som är verksamt i Hamburgs hamn.

Beslutet fattades efter en granskning av affären och motiverades med hänvisning till nationell säkerhet.

Beslutet markerar en skärpt hållning från Berlin gentemot Peking och kommer samtidigt som regeringen förbereder nya regler för att granska utländska investeringar.

Allt mer spänd relation

Zippel Group är specialiserat på transporter av containrar på land och förbinder framför allt Hamburgs hamnområde med delar av östra Tyskland.

Enligt den tyska ekonomiministeriet skulle ett kinesiskt övertagande ha ökat landets ekonomiska beroende av Kina och riskerat att försvaga motståndskraften i tyska och europeiska leveranskedjor, skriver Financial Times.

Förhållandet mellan länderna har blivit mer spänt, menar bedömare.

Tyskland är ekonomiskt starkt beroende av handel med Kina, samtidigt som kinesiska elbilar och stålprodukter har ökat konkurrensen för tyska företag på både den inhemska marknaden och viktiga exportmarknader.

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