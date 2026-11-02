Konsultjätte riskerar skattesmäll – delägarupplägg granskas av myndigheter

Boston Consulting Group (BCG) är en jätte inom konsultvärlden.

Nu granskar den brittiska skattemyndigheten HMRC bolgates delägarstruktur för att undersöka om vissa delägare egentligen ska betraktas som anställda och därmed beskattas annorlunda.

Granskningen är en del av en bredare offensiv mot skatteupplägg inom konsult- och andra professionella tjänsteföretag.

Skulle påverka ekonomin rejält

Enligt bolagets senaste årsredovisning kan BCG tvingas betala ytterligare skatt, ränta och straffavgifter om skattemyndighetens bedömning får gehör, skriver Financial Times.

En sådan betalning skulle kunna få en betydande påverkan på den brittiska verksamhetens ekonomi.

Granskningen gäller de så kallade reglerna för avlönade delägare, som ska förhindra att brittiska bolag med begränsat personligt ansvar, LLP, klassificerar anställda som delägare för att minska skattebördan.

Genom att behandlas som egenföretagare i stället för anställda kan delägarna och företagen bland annat undvika arbetsgivaravgifter.

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