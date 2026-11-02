Ska partners på konsultfirmorna beskattas som anställda? Det ska nu brittiska skattemyndigheter ta ställning till, och utslaget kan få stor betydelse.
Konsultjätte riskerar skattesmäll – delägarupplägg granskas av myndigheter
Boston Consulting Group (BCG) är en jätte inom konsultvärlden.
Nu granskar den brittiska skattemyndigheten HMRC bolgates delägarstruktur för att undersöka om vissa delägare egentligen ska betraktas som anställda och därmed beskattas annorlunda.
Granskningen är en del av en bredare offensiv mot skatteupplägg inom konsult- och andra professionella tjänsteföretag.
Skulle påverka ekonomin rejält
Enligt bolagets senaste årsredovisning kan BCG tvingas betala ytterligare skatt, ränta och straffavgifter om skattemyndighetens bedömning får gehör, skriver Financial Times.
En sådan betalning skulle kunna få en betydande påverkan på den brittiska verksamhetens ekonomi.
Granskningen gäller de så kallade reglerna för avlönade delägare, som ska förhindra att brittiska bolag med begränsat personligt ansvar, LLP, klassificerar anställda som delägare för att minska skattebördan.
Genom att behandlas som egenföretagare i stället för anställda kan delägarna och företagen bland annat undvika arbetsgivaravgifter.
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Tidigare dom kan bli vägledande
BCG:s brittiska del hade fler än 100 delägare under förra året. Bolaget har anlitat juridiska rådgivare för att granska hur reglerna tillämpas.
Någon ekonomisk reservering för den pågående skatteutredningen har dock inte gjorts, eftersom bolaget inte bedömer det som sannolikt att det kommer att behöva betala ett belopp.
Granskningen kommer efter ett betydelsefullt avgörande i Storbritanniens högsta domstol tidigare i år. Domstolen avvisade då hedgefondbolaget BlueCrests överklagande av ett beslut från HMRC om att beskatta ett antal delägare som anställda, skriver Reuters.
Domen väntas få konsekvenser för hedgefonder, advokatbyråer och konsultföretag som använder liknande bolagsstrukturer.
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Har redan förlorat skattetvist
BCG har dessutom nyligen förlorat en separat skattetvist med HMRC.
Den gällde ersättningsupplägg för 63 verkställande direktörer och delägare, där kapitalandelar hade behandlats som kapitalvinster i stället för löneinkomster.
Efter att en brittisk domstol underkänt upplägget har BCG reserverat 101,6 miljoner pund för betalningar till nuvarande och tidigare delägare.
Bolaget har också redovisat betalningar och åtaganden på sammanlagt 128,6 miljoner pund kopplade till tvisten.
BCG har omkring 33 500 anställda globalt och omsatte 14,4 miljarder dollar under förra året.
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