GiG:s finanschef lämnar – fem dagar efter förlustrapporten

Stockholmsnoterade GiG Software meddelade vid halv elva på måndagsförmiddagen att finanschefen Phil Richards lämnar bolaget med verkan från i dag, den 2 november.

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Någon efterträdare är inte utsedd. Styrelsen har inlett en rekrytering och uppger i ett pressmeddelande att det finns övergångslösningar för att säkra den finansiella rapporteringen och de regulatoriska åtagandena. Vem som tillfälligt leder ekonomifunktionen framgår inte. Richards ska enligt bolaget finnas tillgänglig för att stötta under övergången.

”Han har spelat en viktig roll i bolagets finansiella rapportering, investerarrelationer och företagsutveckling, kommenterar vd Richard Carter i pressmeddelandet.

Ny tjänst väntar

Avgången tycks dock ha varit planerad en tid. På Linkedin skriver Richards att oktober var hans sista månad i bolaget, och enligt branschsajten Next.io tillträder han som finanschef på designmjukvarubolaget Chaos i december.

”Det har varit en period av verklig förändring för GiG”, skriver han på Linkedin.

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Richards kom till GiG i juli 2024 och arbetade dessförinnan närmare sex år på spelleverantören Kambi. Så sent som i onsdags presenterade han kvartalsrapporten för investerare tillsammans med Carter.