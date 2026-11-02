Spelteknikbolaget GiG Software tappar sin finanschef med omedelbar verkan. Beskedet kommer fem dagar efter en kvartalsrapport med krympande omsättning och växande förlust och mitt i integrationen av ett afrikanskt förvärv.
GiG:s finanschef lämnar – fem dagar efter förlustrapporten
Stockholmsnoterade GiG Software meddelade vid halv elva på måndagsförmiddagen att finanschefen Phil Richards lämnar bolaget med verkan från i dag, den 2 november.
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Någon efterträdare är inte utsedd. Styrelsen har inlett en rekrytering och uppger i ett pressmeddelande att det finns övergångslösningar för att säkra den finansiella rapporteringen och de regulatoriska åtagandena. Vem som tillfälligt leder ekonomifunktionen framgår inte. Richards ska enligt bolaget finnas tillgänglig för att stötta under övergången.
”Han har spelat en viktig roll i bolagets finansiella rapportering, investerarrelationer och företagsutveckling, kommenterar vd Richard Carter i pressmeddelandet.
Ny tjänst väntar
Avgången tycks dock ha varit planerad en tid. På Linkedin skriver Richards att oktober var hans sista månad i bolaget, och enligt branschsajten Next.io tillträder han som finanschef på designmjukvarubolaget Chaos i december.
”Det har varit en period av verklig förändring för GiG”, skriver han på Linkedin.
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Richards kom till GiG i juli 2024 och arbetade dessförinnan närmare sex år på spelleverantören Kambi. Så sent som i onsdags presenterade han kvartalsrapporten för investerare tillsammans med Carter.
Tapp i omsättningen
Den rapporten, som släpptes den 28 oktober, var ingen uppmuntrande läsning för aktieägarna. Omsättningen minskade med 12 procent till 8,5 miljoner euro, jämfört med 9,7 miljoner euro samma period i fjol. Justerad Ebitda sjönk från 1,2 till 0,8 miljoner euro.
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Förlusten efter skatt ökade från 3,0 till 4,5 miljoner euro. Under årets första nio månader uppgår förlusten till 16,9 miljoner euro, mot 11,7 miljoner euro samma period 2025, enligt rapporten.
Satsar på Afrika
Samtidigt står GiG mitt i en strategisk omställning. I slutet av september slutförde bolaget köpet av 80 procent av den afrikanska speloperatören 888AFRICA från brittiska Evoke, i en affär värd upp till 16,4 miljoner euro. Därmed återvänder GiG till konsumentledet efter att ha renodlat sig som B2B-leverantör, skriver SBC News.
Köpet finansierades delvis med en riktad emission om 2,5 miljoner euro till kursen 1,725 kronor per depåbevis, samt konvertibla lån på 6 miljoner euro.
Förvärvet lyfte kassan till 8,0 miljoner euro, från 3,5 miljoner vid halvårsskiftet. Ledningen upprepar prognosen om en sammanlagd omsättning på 45–48 miljoner euro i år och siktar på 85–90 miljoner euro 2027, i praktiken en fördubbling. Justerad Ebitda väntas då landa på 17–19 miljoner euro.
Långt under startkursen
GiG Software knoppades av från Gaming Innovation Group hösten 2024 och noterades på First North. Strax efter avknoppningen värderades aktien till 5,20 kronor, enligt Affärsvärlden. Emissionskursen i augusti låg alltså omkring två tredjedelar lägre.
GiG är inte första spelbolaget som får leta ny finanschef. Tidigare har bland annat Kindred och Catena Media tvingats göra detsamma.