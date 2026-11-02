Vulkanbadet är värt sex miljarder – nu ska Blue Lagoon till börsen

Ägaren till den isländska turistattraktionen Blue Lagoon planerar att ta in omkring 100 miljoner euro genom en börsnotering på Reykjavikbörsen i november.

Kapitalet ska finansiera bolagets expansion i takt med att turismen på Island fortsätter att växa.

Blue Lagoon värderades till omkring 600 miljoner euro i två separata affärer under sommaren.

Satsar på äventyrsturism

Nu vill bolaget använda börsen för att finansiera flera nya satsningar, däribland en fjällresort, bad vid en glaciär och ett planerat förvärv inom äventyrsturism, skriver Financial Times.

Bolaget äger den välkända geotermiska badanläggningen Blue Lagoon, som lockar mer än en tredjedel av alla turister som besöker Island.

Verksamheten omfattar även närliggande hotell, en restaurang med Michelinstjärna, ett hotell- och badanläggningskoncept i det isländska höglandet samt ett hudvårdsmärke.

Enligt bolagets planer ska 130 miljoner euro investeras i en ny fjällresort som väntas öppna 2028.

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Därutöver planeras en anläggning vid en glaciär med preliminär öppning någon gång mellan 2029 och 2031.

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