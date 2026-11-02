I 15 år har turisterna flockats till Island, inte minst till vulkanbadet Blue Lagoon. Nu satsar ägaren på en börsnotering.
Vulkanbadet är värt sex miljarder – nu ska Blue Lagoon till börsen
Ägaren till den isländska turistattraktionen Blue Lagoon planerar att ta in omkring 100 miljoner euro genom en börsnotering på Reykjavikbörsen i november.
Kapitalet ska finansiera bolagets expansion i takt med att turismen på Island fortsätter att växa.
Blue Lagoon värderades till omkring 600 miljoner euro i två separata affärer under sommaren.
Satsar på äventyrsturism
Nu vill bolaget använda börsen för att finansiera flera nya satsningar, däribland en fjällresort, bad vid en glaciär och ett planerat förvärv inom äventyrsturism, skriver Financial Times.
Bolaget äger den välkända geotermiska badanläggningen Blue Lagoon, som lockar mer än en tredjedel av alla turister som besöker Island.
Verksamheten omfattar även närliggande hotell, en restaurang med Michelinstjärna, ett hotell- och badanläggningskoncept i det isländska höglandet samt ett hudvårdsmärke.
Enligt bolagets planer ska 130 miljoner euro investeras i en ny fjällresort som väntas öppna 2028.
Därutöver planeras en anläggning vid en glaciär med preliminär öppning någon gång mellan 2029 och 2031.
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Turismen har ökat rejält
Blue Lagoon räknar med intäkter på 174 miljoner euro under året och ett rörelseresultat på 41 miljoner euro.
Ett föreslaget förvärv av äventyrsresearrangören Arctic Adventures skulle kunna tillföra ytterligare 90 miljoner euro i omsättning och 18 miljoner euro i rörelseresultat. Affären inväntar godkännande från isländska myndigheter.
Island har upplevt en kraftig turistökning under de senaste 15 åren, skriver New York Times.
Antalet besökare har nästan femdubblats, och turismen blev landets största exportnäring efter vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull 2010, som bidrog till att sätta ön på den internationella turistkartan.
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Vill locka fler besökare på vintern
Blue Lagoon har samtidigt påverkats av den vulkaniska aktiviteten på Reykjaneshalvön. Anläggningen tvingades hålla stängt under flera veckor 2023 och 2024, även om skyddsvallar kring det närliggande kraftverket bidrog till att skydda badanläggningen.
Bolaget avbröt ett tidigare försök till börsnotering 2023–2024 på grund av vulkanutbrotten.
Nu bedömer ledningen att de förstärkta skyddsåtgärderna ger bättre förutsättningar för en notering och fortsatt expansion.
Ambitionen är också att locka fler besökare under vinterhalvåret och positionera Island som en internationell destination för spa- och hälsoturism.
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