Kodak – ett skräckexempel för dagens techjättar

kodak
Kodak-kameror används fortfarande av en del entusiaster, även om fotograferandet på bred front har gått över till mobilkameror. (Foto: Victoria Adkins/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 23 aug. 2025Publicerad: 23 aug. 2025

När Kodak var som allra störst trodde ingen att företagets dominans skulle ta slut. Nu hotas bolaget av nedläggning – en varningssignal för dagens techbolag, menar analytiker.

Kodak var länge en synonymt med fotografering och dominerade branschen i USA totalt under stora delar av 1900-talet.

Nu kan företaget vara på väg att läggas ner efter en längre tids kräftgång.

Utvecklingen har ändå fått analytiker att dra jämförelser med techbolag som borde oroa sig för att gå samma väg, skriver Moneyweek.

Mobiltelefonen slog ut analog kamera

Kodak grundades 1880 och växte snabbt till en global gigant inom fotografering. Under 1960- och 70-talen var bolaget en symbol för amerikansk industrikraft och innovation.

Då hade man över 140 000 anställda och ett börsvärde på 30 miljarder dollar. På samma sätt som Google förknippas med sök eller Apple med smarta telefoner förknippades Kodak med fotografi.

Under sin mest dominanta period var Kodak världsledande på fotografi. (Foto: AP/TT).
Men företagets problem blev tydliga i takt med att den digitala revolutionen tog fart. Den analoga filmens guldålder varade i mer än ett sekel, men mobiltelefonens framväxt gjorde både kameror och filmrullar överflödiga.

Ironiskt nog hade Kodak en stark position även inom digital utveckling.

Viss renässans bland unga

Bolagets forskningslabb bidrog till flera centrala teknologier, men ledningen valde att satsa på diversifiering inom områden som kemikalier och informationshantering snarare än att helhjärtat gå över till digital bildteknik.

Resultatet blev att bolaget förlorade sin dominans och istället reducerades till en nischspelare. Efter att ha tvingats söka konkursskydd 2012 lever Kodak vidare i mindre skala.

Det var delvis tack vare ett nostalgiskt intresse för analog film bland yngre generationer, men framtidsutsikterna för fortsatt tillväxt är begränsade, skriver CNBC.

Dyrt att ställa om för sent

Kodaks historia rymmer flera lärdomar för dagens marknadsledande företag, menar Moneyweeks kolumnist Matthew Lynn. Den första är att även dominerande teknologier kan försvinna snabbt.

Ångmaskiner, skrivmaskiner och fasta telefoner är redan exempel på detta. Den andra är att tidig och genomtänkt diversifiering är avgörande för långsiktig överlevnad.

Att ställa om för sent, eller till fel marknader, leder ofta till kostsamma misslyckanden.

Går inte att ta något för givet

Den kanske viktigaste insikten är dock att vissa förändringar kan vara så genomgripande att det inte finns någon realistisk strategi för att överleva.

För Kodak hade det i praktiken inneburit att bli en mobiltelefontillverkare, en transformation som var alltför långtgående.

För investerare och bolagsledningar blir slutsatsen, enligt Lynn, att även giganter som Apple, Amazon och Meta inte kan ta sin dominans för given.

