Kodak – ett skräckexempel för dagens techjättar

Kodak var länge en synonymt med fotografering och dominerade branschen i USA totalt under stora delar av 1900-talet.

Nu kan företaget vara på väg att läggas ner efter en längre tids kräftgång.

Utvecklingen har ändå fått analytiker att dra jämförelser med techbolag som borde oroa sig för att gå samma väg, skriver Moneyweek.

Mobiltelefonen slog ut analog kamera

Kodak grundades 1880 och växte snabbt till en global gigant inom fotografering. Under 1960- och 70-talen var bolaget en symbol för amerikansk industrikraft och innovation.

Då hade man över 140 000 anställda och ett börsvärde på 30 miljarder dollar. På samma sätt som Google förknippas med sök eller Apple med smarta telefoner förknippades Kodak med fotografi.

Under sin mest dominanta period var Kodak världsledande på fotografi. (Foto: AP/TT).

Men företagets problem blev tydliga i takt med att den digitala revolutionen tog fart. Den analoga filmens guldålder varade i mer än ett sekel, men mobiltelefonens framväxt gjorde både kameror och filmrullar överflödiga.

Ironiskt nog hade Kodak en stark position även inom digital utveckling.

