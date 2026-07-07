Flygbränsle har rasat i pris – men inte biljettpriserna

Flygbolagen har fått det lite lättare ekonomiskt eftersom priset på flygbränsle fallit kraftigt efter vårens toppnivåer.

För resenärerna väntas däremot inga större prissänkningar på flygbiljetter.

Den starka efterfrågan gör att bolagen kan behålla de höjda biljettpriserna, menar branschexperter.

Stark efterfrågan i USA

Priset på jetbränsle steg snabbt i samband med konflikten mellan Iran och Israel, vilket fick flygbolagen att höja biljettpriserna för att kompensera för de ökade kostnaderna.

Sedan dess har bränslepriserna sjunkit med omkring 40 procent, men analytiker bedömer att biljettpriserna kommer att ligga kvar på ungefär dagens nivåer.

En viktig förklaring är att resandet, särskilt i Nordamerika, fortsatt utvecklas starkt trots de högre priserna, skriver Wall Street Journal.

Bokningarna har inte bromsat in i den omfattning som många branschbedömare väntade sig, vilket stärkt flygbolagens möjligheter att behålla lönsamheten.

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