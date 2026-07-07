Det är betydligt billigare nu att köpa jetbränsle för flygbolagen. Ändå tror experter att biljetterpriserna kommer att ligga kvar på de högre nivåerna.
Flygbränsle har rasat i pris – men inte biljettpriserna
Flygbolagen har fått det lite lättare ekonomiskt eftersom priset på flygbränsle fallit kraftigt efter vårens toppnivåer.
För resenärerna väntas däremot inga större prissänkningar på flygbiljetter.
Den starka efterfrågan gör att bolagen kan behålla de höjda biljettpriserna, menar branschexperter.
Stark efterfrågan i USA
Priset på jetbränsle steg snabbt i samband med konflikten mellan Iran och Israel, vilket fick flygbolagen att höja biljettpriserna för att kompensera för de ökade kostnaderna.
Sedan dess har bränslepriserna sjunkit med omkring 40 procent, men analytiker bedömer att biljettpriserna kommer att ligga kvar på ungefär dagens nivåer.
En viktig förklaring är att resandet, särskilt i Nordamerika, fortsatt utvecklas starkt trots de högre priserna, skriver Wall Street Journal.
Bokningarna har inte bromsat in i den omfattning som många branschbedömare väntade sig, vilket stärkt flygbolagens möjligheter att behålla lönsamheten.
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Konkurs har påverkat konkurrensen
Samtidigt har utbudet av flygstolar minskat. När bränslekostnaderna sköt i höjden valde flera bolag att dra ned på mindre lönsamma avgångar och skjuta upp planerade utökningar av linjenäten.
Före krisen räknade de amerikanska flygbolagen med att öka den inrikes kapaciteten under årets tredje kvartal, men nu väntas i stället i stort sett ingen tillväxt alls.
Konkurrensen på den amerikanska marknaden har dessutom minskat efter lågprisbolaget Spirit Airlines konkurs i maj.
Bolaget hade länge pressat biljettpriserna i USA, men när verksamheten upphörde förbättrades förutsättningarna för konkurrenterna att ta bättre betalt på flera linjer.
På vissa sträckor har andra flygbolag tagit över Spirits kapacitet, vilket lett till lägre priser, men utvecklingen har varit begränsad.
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Täckte bara en del av kostnaderna
Trots de fallande bränslepriserna väntas årets kraftiga kostnadsökningar fortfarande påverka flygbolagens resultat negativt.
Under det andra kvartalet täckte biljettpriserna bara en del av de stigande bränslekostnaderna, medan de senaste prisnivåerna bedöms ge betydligt bättre kostnadstäckning.
Branschen pekar också på att flygbiljetter under flera år utvecklats svagare än den allmänna inflationen.
Samtidigt finns tecken på att amerikanska hushåll har blivit mer försiktiga med sina semesterutgifter efter en längre period av höga levnadskostnader.
Analytiker bedömer därför att höstens resesäsong blir ett viktigt test för flygbolagen.
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