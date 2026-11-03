Riskkapitalbolagen Carlyle och PAI Partners säljer kvinnohälsobolaget Theramex till Cinven. Affären värderar bolaget till omkring 2,6 miljarder euro, nästan dubbelt så mycket som ägarna betalade 2022. I Norden säljs Theramex hormonpreparat av svenska Avia Pharma.
Klimakteriejätten säljs – nästan dubbla priset på fyra år
Det brittiska riskkapitalbolaget Cinven köper Theramex, ett Londonbaserat läkemedelsbolag med inriktning på kvinnohälsa. Säljare är Carlyle och PAI Partners, som äger bolaget gemensamt. Det framgick av ett besked på tisdagen, rapporterar Financial Times.
Parterna har inte offentliggjort någon köpeskilling. Enligt FT:s källor värderas Theramex till omkring 2,6 miljarder euro. Carlyle och PAI köpte bolaget från CVC för cirka 1,4 miljarder euro 2022, vilket innebär en värdeökning på drygt 85 procent på fyra år.
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Enligt FT är försäljningen en stark exit i ett läge där riskkapitalbranschen har svårt att sälja innehav inom normala tidsramar.
Cinven är välkänt på den svenska marknaden. Bolaget är huvudägare i försäkringsförmedlaren Säkra och ägde tidigare grossisten Ahlsell.
Rörelseresultatet mer än fördubblat
Theramex säljer behandlingar inom klimakteriet, benskörhet, fertilitet, preventivmedel och livmoderhälsa. Produkterna når över sex miljoner patienter i fler än 80 länder, och bolaget har över 500 anställda.
Enligt säljarna har Theramex mer än fördubblat sitt rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) sedan 2022. Det har skett genom nya behandlingar, förvärv och inlicensiering av produkter, rapporterar Private Equity Insights. Bolaget har också byggt ut sin egen säljorganisation till 17 marknader.
”Kvinnohälsa är ett något förbisett segment inom vården, och många läkemedelsbolag likställer kvinnohälsa med preventivmedel”, säger Sébastien Veil, partner på PAI och chef för bolagets vårdteam, till Financial Times.
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Inom områden som klimakteriet, benskörhet och endometrios finns enligt honom både ett stort samhälleligt behov och en betydande efterfrågan som inte möts.
Lubna Qunash, som leder Carlyles europeiska vårdinvesteringar, säger till FT att en del av tillväxten kommit från fler diagnoser och behandlingar. Den andra delen kommer från lanseringen av nya produkter.
”Med Cinven har vi rätt partner för vårt nästa kapitel, och vi delar ambitionen att bli världsledande inom kvinnohälsa”, säger Theramex vd Robert Stewart i en kommentar.
Svensk partner sedan 2025
Sedan januari 2025 representeras Theramex i Norden av svenska Avia Pharma. Samarbetet omfattar hormonersättningsterapi och preventivmedel, enligt ett pressmeddelande.
”Representationen är en följd av utvecklingen av vår affärsenhet för kvinnohälsa, som ska bli ett av våra flaggskeppsprojekt de kommande åren”, sade Marie Wikman på Avia Pharma i samband med avtalet.
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Ökad efterfrågan i Sverige
Affären sker när intresset för klimakteriet och hormonbehandling växer kraftigt. I april publicerade Socialstyrelsen den slutgiltiga versionen av sina första nationella riktlinjer för klimakteriebesvär. Riktlinjerna betonar bland annat effektiv och personcentrerad läkemedelsbehandling.
Andelen kvinnor över 45 år som hämtar ut östrogenläkemedel ökade från 5,1 procent 2021 till 8,4 procent 2025, enligt Socialstyrelsen. Skillnaderna är dock stora. I socioekonomiskt utsatta områden var andelen 3,2 procent, jämfört med 12,1 procent i de mest välbärgade.
Efterfrågan har samtidigt vuxit snabbare än tillverkarna hunnit leverera, rapporterar TV4. Bristen gäller framför allt östrogenplåster, gel och spray. Regeringen har gett Läkemedelsverket och TLV i uppdrag att öka tillgången. TLV har bland annat godkänt en prishöjning på ett östrogenläkemedel så att tillverkaren kan prioritera Sverige, enligt socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett riksdagssvar.
Försäljningen av Theramex är den senaste i en rad europeiska vårdaffärer med riskkapitalbolag. CapVest köpte nyligen tyska Stada för 10 miljarder euro från Bain Capital och just Cinven, och GTCR köpte Zentiva från Advent för 4,1 miljarder euro.