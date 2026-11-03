Klimakteriejätten säljs – nästan dubbla priset på fyra år

Det brittiska riskkapitalbolaget Cinven köper Theramex, ett Londonbaserat läkemedelsbolag med inriktning på kvinnohälsa. Säljare är Carlyle och PAI Partners, som äger bolaget gemensamt. Det framgick av ett besked på tisdagen, rapporterar Financial Times.

Parterna har inte offentliggjort någon köpeskilling. Enligt FT:s källor värderas Theramex till omkring 2,6 miljarder euro. Carlyle och PAI köpte bolaget från CVC för cirka 1,4 miljarder euro 2022, vilket innebär en värdeökning på drygt 85 procent på fyra år.

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Enligt FT är försäljningen en stark exit i ett läge där riskkapitalbranschen har svårt att sälja innehav inom normala tidsramar.

Cinven är välkänt på den svenska marknaden. Bolaget är huvudägare i försäkringsförmedlaren Säkra och ägde tidigare grossisten Ahlsell.

Rörelseresultatet mer än fördubblat

Theramex säljer behandlingar inom klimakteriet, benskörhet, fertilitet, preventivmedel och livmoderhälsa. Produkterna når över sex miljoner patienter i fler än 80 länder, och bolaget har över 500 anställda.

Enligt säljarna har Theramex mer än fördubblat sitt rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) sedan 2022. Det har skett genom nya behandlingar, förvärv och inlicensiering av produkter, rapporterar Private Equity Insights. Bolaget har också byggt ut sin egen säljorganisation till 17 marknader.

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”Kvinnohälsa är ett något förbisett segment inom vården, och många läkemedelsbolag likställer kvinnohälsa med preventivmedel”, säger Sébastien Veil, partner på PAI och chef för bolagets vårdteam, till Financial Times.

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Inom områden som klimakteriet, benskörhet och endometrios finns enligt honom både ett stort samhälleligt behov och en betydande efterfrågan som inte möts.

Lubna Qunash, som leder Carlyles europeiska vårdinvesteringar, säger till FT att en del av tillväxten kommit från fler diagnoser och behandlingar. Den andra delen kommer från lanseringen av nya produkter.

”Med Cinven har vi rätt partner för vårt nästa kapitel, och vi delar ambitionen att bli världsledande inom kvinnohälsa”, säger Theramex vd Robert Stewart i en kommentar.