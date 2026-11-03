Polsk finansfamilj tar kontroll över Stockholmsnoterat bolag

Gentoo Media, som är noterat på Nasdaq Stockholm och driver jämförelsesajter för nätkasinon och sportspel, har slutfört en riktad nyemission på 50 miljoner euro, motsvarande drygt 560 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagen.

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Samtliga 91,9 miljoner nya aktier har tecknats av två stiftelser knutna till den polska familjen Juroszek, MJ Foundation och Zbigniew Juroszeks familjestiftelse. Erbjudandet gick även till andra större institutionella ägare, men ingen av dem tecknade sig.

Det innebär en dramatisk ägarförändring. Stiftelsernas andel av aktierna och rösterna ökar från 26,79 till 56,49 procent. Dessutom äger familjebolaget Betplay Capital ytterligare 2,84 procent, vilket ger familjen sammanlagt drygt 59 procent av rösterna. Övriga aktieägare späds ut med omkring 40,6 procent.

Betalar mer än börskursen

Teckningskursen är 6,16 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade snittkursen under de tolv månaderna fram till den 30 september. Det var en premie på 58 procent mot stängningskursen 3,90 kronor den dagen.

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Mot måndagens stängningskurs på 4,72 kronor är premien omkring 30 procent, enligt Realtids beräkningar. Till den kursen var de 134,7 miljoner noterade aktierna värda omkring 635 miljoner kronor. Familjen har alltså skjutit till nästan lika mycket kapital som hela den noterade aktiestocken är värd på börsen.

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De nya aktierna tillhör ett separat, onoterat aktieslag med samma röst- och utdelningsrätt som de noterade aktierna. De får inte säljas under tolv månader och kan därefter konverteras till vanliga aktier.

Upplägget liknar andra fall där en riktad nyemission gjort en enskild investerare till storägare. Här får familjen egen majoritet.