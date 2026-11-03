Polsk finansfamilj tar kontroll över Stockholmsnoterat bolag

Den polska familjen Juroszek får egen majoritet i spelaffiliatebolaget Gentoo Media efter en riktad nyemission på 50 miljoner euro. Pengarna ska täcka ett obligationslån som förfaller i december.
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Gentoo Media, som är noterat på Nasdaq Stockholm och driver jämförelsesajter för nätkasinon och sportspel, har slutfört en riktad nyemission på 50 miljoner euro, motsvarande drygt 560 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagen.
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Samtliga 91,9 miljoner nya aktier har tecknats av två stiftelser knutna till den polska familjen Juroszek, MJ Foundation och Zbigniew Juroszeks familjestiftelse. Erbjudandet gick även till andra större institutionella ägare, men ingen av dem tecknade sig.
Det innebär en dramatisk ägarförändring. Stiftelsernas andel av aktierna och rösterna ökar från 26,79 till 56,49 procent. Dessutom äger familjebolaget Betplay Capital ytterligare 2,84 procent, vilket ger familjen sammanlagt drygt 59 procent av rösterna. Övriga aktieägare späds ut med omkring 40,6 procent.
Betalar mer än börskursen
Teckningskursen är 6,16 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade snittkursen under de tolv månaderna fram till den 30 september. Det var en premie på 58 procent mot stängningskursen 3,90 kronor den dagen.
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Mot måndagens stängningskurs på 4,72 kronor är premien omkring 30 procent, enligt Realtids beräkningar. Till den kursen var de 134,7 miljoner noterade aktierna värda omkring 635 miljoner kronor. Familjen har alltså skjutit till nästan lika mycket kapital som hela den noterade aktiestocken är värd på börsen.
De nya aktierna tillhör ett separat, onoterat aktieslag med samma röst- och utdelningsrätt som de noterade aktierna. De får inte säljas under tolv månader och kan därefter konverteras till vanliga aktier.
Upplägget liknar andra fall där en riktad nyemission gjort en enskild investerare till storägare. Här får familjen egen majoritet.
Obligationen förfaller i december
Emissionslikviden ska, tillsammans med ett lån på 50 miljoner euro från Zbigniew Juroszeks stiftelse, användas för att lösa ett obligationslån på omkring 91,5 miljoner euro som förfaller den 18 december. Lånet löper med tremånaders Euribor plus 7,5 procentenheter, med ett räntegolv på 2 procent för Euribor, och förfaller 2029, enligt bolagets besked i början av oktober. När obligationen är löst kommer i princip all räntebärande skuld, omkring 57,5 miljoner euro, att vara till bolagets största ägare.
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Styrelsen förklarar att en företrädesemission inte var möjlig. Gentoo är registrerat i Delaware och räknas därför som ett amerikanskt bolag. Enligt amerikanska värdepappersregler får inga nya aktier hamna hos amerikanska ägare, och det gick enligt styrelsen inte att säkerställa bland tusentals aktieägare innan obligationen förfaller.
Eftersom stiftelserna är knutna till styrelseledamöterna Mateusz Juroszek och Tomasz Juroszek räknas affären som en närståendetransaktion. De två deltog inte i styrelsens beslut. Ingen garantiersättning betalas ut.
”I dag har vi slutfört nyemissionen och därmed vår refinansiering. Tillsammans med lånet säkrar den att obligationerna återbetalas i sin helhet i december och minskar koncernens skuld”, säger vd Jonas Warrer i pressmeddelandet.
Pressat av förbud i Brasilien
Gentoo knoppades av från Gaming Innovation Group 2024 och äger bland annat sajten Askgamblers, som tidigare tillhörde konkurrenten Catena Media.
I början av oktober sänkte Gentoo sin prognos för 2026 för andra gången på fem veckor, rapporterade branschsajten AffPapa. Intäkterna väntas nu landa kring 92 miljoner euro, att jämföra med tidigare 97–100 miljoner. En viktig orsak är att Brasilien har förbjudit nätspel. Enligt AffPapa gav landet Gentoo omkring 3,8 miljoner euro i intäkter mellan januari och augusti.
Bakom familjen står Zbigniew Juroszek, som grundade det Warszawanoterade bostadsbolaget Atal och spelbolaget STS. STS har i många år letts av sonen Mateusz, enligt Forbes Polska.