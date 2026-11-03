Det norskgrundade fintechbolaget OPay skulle i fredags börja handlas på New York-börsen. Bolaget hade prissatt sin nyemission till 304 miljoner dollar, motsvarande drygt 3 miljarder kronor, och genomfört en noteringsceremoni.
Ringde i börsklockan – sedan stoppades miljardnoteringen
Men handeln kom aldrig i gång. OPay drog tillbaka erbjudandet efter frågor från en tillsynsmyndighet i ett land som bolaget inte vill namnge.
På fredagsmorgonen prissatte OPay 16 miljoner amerikanska depåbevis till 19 dollar styck. Det var lägst i det intervall på 19–21 dollar som bolaget tidigare angett och värderade OPay till omkring 4 miljarder dollar, cirka 40 miljarder kronor, enligt Reuters.
Missa inte: Nytt vinstregn över oljebolagen – täljer guld på kriget. Realtid
Bolagsledningen hann ringa i öppningsklockan på New York Stock Exchange. Börsen lade ut ett videoklipp från ceremonin på X, med en dj som spelade i ett bås med OPays logga. Inlägget har sedan tagits bort, rapporterar Bloomberg.
Handelsstopp i stället för debut
Under eftermiddagen indikerades öppningskursen till 16,25–16,75 dollar, en bra bit under teckningskursen. Klockan 15.30 lokal tid meddelade börsen handelsstopp i väntan på besked. Inga affärer hann genomföras.
Läs även: Miljardären grät av glädje – nu värderas bolaget till 1 300 miljarder. Dagens PS
Därefter kom beskedet: OPay och emissionsbankerna, bland dem Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank och CICC, hade gemensamt beslutat att säga upp garantiavtalet. Noteringen blir inte av.
Enligt bolaget handlar det om en regulatorisk förfrågan i en jurisdiktion som är ”oväsentlig” för kärnverksamheten. Vilken myndighet det gäller, eller vad frågorna rör, har OPay inte velat berätta.
I ett uttalande skriver bolaget att det är övertygat om att ärendet snart får en tillfredsställande lösning, men att det efter samråd med bankerna bedömdes som mest försiktigt att inte gå vidare nu. OPay betonar att beskedet inte ska tolkas som ett tecken på svag affärsutveckling eller bristande regelefterlevnad, och att verksamheten i Nigeria, Indonesien, Egypten och Pakistan fortsätter som vanligt.
Startades inom Opera
OPay grundades 2018 inom webbläsarbolaget Opera, ursprungligen norskt men sedan 2016 i kinesisk ägo. Bakom båda står den kinesiske miljardären Yahui Zhou, som också grundat spelbolaget Beijing Kunlun Tech, tidigare ägare av dejtingappen Grindr.
Missa inte: 17 anställda – PR-byrån kan säljas för 780 miljoner kronor. Realtid
Appen erbjuder betalningar, överföringar, sparande och lån på marknader där många saknar tillgång till vanliga banktjänster. Enligt prospektet hade OPay omkring 50 miljoner månatligt aktiva användare i slutet av juli. Förra året hanterade bolaget transaktioner för 358 miljarder dollar, mer än dubbelt så mycket som året innan, skriver Nairametrics.
Japanska Softbank ägde 6,6 procent av bolaget före noteringen. Senast OPay tog in pengar, 2021, var det 400 miljoner dollar till en värdering på 2 miljarder dollar.
Opera-aktien rasar
Avbrottet har redan slagit mot Nasdaqnoterade Opera, som äger knappt tio procent av OPay. Aktien har fallit 16,5 procent de senaste fem handelsdagarna och stängde på 14,81 dollar på måndagen. Den största delen av raset kom i fredags, samma dag som noteringen stoppades.
Opera värderas nu till omkring 1,3 miljarder dollar på börsen. Det innebär att drygt 250 miljoner dollar av börsvärdet har försvunnit på en vecka, nästan lika mycket som Opera själv värderade hela OPay-innehavet till vid årsskiftet.
Då satte Opera värdet på andelen till 294,6 miljoner dollar, vilket motsvarar ett totalt värde för OPay på omkring 3,1 miljarder dollar, rapporterade WeeTracker i våras. Prislappen i den stoppade noteringen låg alltså närmare 30 procent högre.
Opera räknade samtidigt med 85 procents sannolikhet för en börsnotering inom två år. Dröjer noteringen kan Opera tvingas skriva ned värdet.
Kärvt klimat för noteringar
OPay är inte ensamt om att backa. Under de senaste veckorna har en rad bolag världen över skjutit upp sina börsnoteringar, i takt med att envis inflation och fallande AI-aktier pressat investerarnas riskaptit. Samma dag som OPay skulle debutera föll Nasdaq 100 med 3,5 procent, det största fallet sedan början av juni.
AI-frossan skakar marknaderna och minnestillverkaren Solidigm stoppade nyligen sin planerade notering.
Det är heller inte första gången en tillsynsfråga sätter stopp för ett betalbolags börsplaner. När Trustly 2021 sköt upp sin notering var det efter synpunkter från Finansinspektionen, skrev Dagens PS.
OPay har även planerat en sekundärnotering på Nigerian Exchange efter debuten i New York. Vad som nu händer med de planerna är oklart.