Ringde i börsklockan – sedan stoppades miljardnoteringen

Men handeln kom aldrig i gång. OPay drog tillbaka erbjudandet efter frågor från en tillsynsmyndighet i ett land som bolaget inte vill namnge.

På fredagsmorgonen prissatte OPay 16 miljoner amerikanska depåbevis till 19 dollar styck. Det var lägst i det intervall på 19–21 dollar som bolaget tidigare angett och värderade OPay till omkring 4 miljarder dollar, cirka 40 miljarder kronor, enligt Reuters.

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Bolagsledningen hann ringa i öppningsklockan på New York Stock Exchange. Börsen lade ut ett videoklipp från ceremonin på X, med en dj som spelade i ett bås med OPays logga. Inlägget har sedan tagits bort, rapporterar Bloomberg.

Handelsstopp i stället för debut

Under eftermiddagen indikerades öppningskursen till 16,25–16,75 dollar, en bra bit under teckningskursen. Klockan 15.30 lokal tid meddelade börsen handelsstopp i väntan på besked. Inga affärer hann genomföras.

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Därefter kom beskedet: OPay och emissionsbankerna, bland dem Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank och CICC, hade gemensamt beslutat att säga upp garantiavtalet. Noteringen blir inte av.

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Enligt bolaget handlar det om en regulatorisk förfrågan i en jurisdiktion som är ”oväsentlig” för kärnverksamheten. Vilken myndighet det gäller, eller vad frågorna rör, har OPay inte velat berätta.

I ett uttalande skriver bolaget att det är övertygat om att ärendet snart får en tillfredsställande lösning, men att det efter samråd med bankerna bedömdes som mest försiktigt att inte gå vidare nu. OPay betonar att beskedet inte ska tolkas som ett tecken på svag affärsutveckling eller bristande regelefterlevnad, och att verksamheten i Nigeria, Indonesien, Egypten och Pakistan fortsätter som vanligt.