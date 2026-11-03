Bankägare gripen – misstänks ha tagit fyra miljarder ur valvet

Den serbiska åklagarmyndigheten för organiserad brottslighet, JTOK, meddelade på måndagen att tre personer gripits i härvan kring Alta Banka i Belgrad. Bland dem finns bankens ägare och styrelseordförande Davor Macura, rapporterar N1.

Enligt åklagaren misstänks Macura ha överskridit sina befogenheter genom att vid upprepade tillfällen gå in i bankens valv och föra ut kontanter. Totalt handlar det om omkring 45 miljarder dinarer, drygt 380 miljoner euro, eller motsvarande drygt fyra miljarder kronor.

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Brottsrubriceringen är missbruk av ställning som ansvarig person. De två andra gripna – chefen för bankens avdelning för valv och kontanthantering samt en medarbetare på samma avdelning – misstänks för medhjälp. Enligt åklagaren ska de ha lämnat över sina passerkort till valvet eller släppt in Macura med sina egna kort.

Ingen av de tre har dömts för något brott.

Husrannsakan i över 30 timmar

Gripandet föregicks av husrannsakningar i bankens lokaler och i Macuras bostad den 31 oktober och 1 november. Polisen genomförde bland annat en inventering av kontanterna i valvet. Sökningarna pågick i mer än 30 timmar, enligt Vreme.

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De tre har anhållits i upp till 48 timmar. Macuras försvarare Ahmed Delimeđac säger till Euronews Srbija att hans klient frivilligt inställt sig hos myndigheterna och samarbetat under husrannsakan. Förhör hålls på tisdagen.