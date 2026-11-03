Serbiska Alta Bankas ägare Davor Macura har gripits, misstänkt för att ha burit ut motsvarande drygt fyra miljarder kronor ur bankens valv. Bara dagar tidigare drog centralbanken in bankens tillstånd – kort efter valet där Aleksandar Vučićs parti förlorade makten.
Bankägare gripen – misstänks ha tagit fyra miljarder ur valvet
Den serbiska åklagarmyndigheten för organiserad brottslighet, JTOK, meddelade på måndagen att tre personer gripits i härvan kring Alta Banka i Belgrad. Bland dem finns bankens ägare och styrelseordförande Davor Macura, rapporterar N1.
Enligt åklagaren misstänks Macura ha överskridit sina befogenheter genom att vid upprepade tillfällen gå in i bankens valv och föra ut kontanter. Totalt handlar det om omkring 45 miljarder dinarer, drygt 380 miljoner euro, eller motsvarande drygt fyra miljarder kronor.
Missa inte: Centralbankens ovanliga strategi blev succé – har tjänat 525 miljarder i år. Realtid
Brottsrubriceringen är missbruk av ställning som ansvarig person. De två andra gripna – chefen för bankens avdelning för valv och kontanthantering samt en medarbetare på samma avdelning – misstänks för medhjälp. Enligt åklagaren ska de ha lämnat över sina passerkort till valvet eller släppt in Macura med sina egna kort.
Ingen av de tre har dömts för något brott.
Husrannsakan i över 30 timmar
Gripandet föregicks av husrannsakningar i bankens lokaler och i Macuras bostad den 31 oktober och 1 november. Polisen genomförde bland annat en inventering av kontanterna i valvet. Sökningarna pågick i mer än 30 timmar, enligt Vreme.
Läs även: Riggade ölpriser misstänks – jättarna faller på börsen. Dagens PS
De tre har anhållits i upp till 48 timmar. Macuras försvarare Ahmed Delimeđac säger till Euronews Srbija att hans klient frivilligt inställt sig hos myndigheterna och samarbetat under husrannsakan. Förhör hålls på tisdagen.
Tillståndet indraget efter valet
Serbiens centralbank drog in Alta Bankas tillstånd tidigt på lördagsmorgonen med hänvisning till att bankens finansiella ställning och likviditet försämrats kraftigt. Banken har försatts i konkurs och förvaltas nu av den serbiska insättningsgarantimyndigheten. Insättningar skyddas upp till 50 000 euro per kund.
Missa inte: Utreder attack mot Binance – handeln stoppas. Realtid
Beslutet kom mindre än en vecka efter det serbiska parlamentsvalet den 25 oktober, där studentrörelsen besegrade Aleksandar Vučićs parti SNS, skriver Bloomberg. Alta Banka hade omkring 3 procent av den serbiska bankmarknaden, och Macura har länge beskrivits som nära knuten till SNS.
Åklagaren har också begärt en utredning av ansvariga tjänstemän vid centralbanken, med anledning av möjliga utflöden från bankens konton och överföringar utomlands.
Ryska kunder drabbas
Enligt Financial Times hade banken tidigare granskats av Europeiska centralbanken, ECB, på grund av misstankar om penningtvätt. Alta var en av få serbiska banker som tog emot ryska privatpersoner och företag efter invasionen av Ukraina 2022, och kundernas insättningar har mer än femdubblats jämfört med tiden före kriget.
Stängningen slår därför hårt mot de omkring 55 000 ryssar som har uppehållstillstånd i Serbien. Flera av dem har fått sina konton frysta, rapporterar Meduza.
Uppgiftslämnare säger till FT att Macura försökt lämna Serbien minst två gånger de senaste veckorna, och att han efter valet försökte ta sig till Moskva. I mitten av oktober stoppades han på flygplatsen i grannlandet Montenegro. Macura har inte kommenterat uppgifterna för FT.