Kirunagruvan blir strategisk för EU – men miljardlånet är inte klart

Koppar behövs i elnät, elbilar, datacenter och försvarsmateriel, och Europa är långt ifrån självförsörjande. EU importerar ungefär hälften av den koppar som används inom unionen, enligt vad Viscarias vd Jörgen Olsson sagt i en intervju med Dagens PS.

Samtidigt råder global brist på kopparkoncentrat, råvaran som smältverken förädlar. Bristen är så stor att de avgifter smältverken normalt tar ut för att förädla koncentratet har varit negativa på spotmarknaden, enligt Viscarias delårsrapport.

Det är bakgrunden när EU-kommissionen nu utser 46 nya strategiska projekt inom EU enligt Critical Raw Materials Act. Ett av dem är Viscaria, som återöppnar koppargruvan i Kiruna. Gruvan lades ned 1997.

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Vid full produktion ska Viscaria ta fram omkring 26 000 ton koppar per år. Koncentratet ska fraktas på Malmbanan och skeppas via Narvik till smältverk i Europa. Bolaget har ett avsiktsavtal med tyska kopparjätten Aurubis om leveranser, enligt InfraVia.

Totalt finns de nya projekten i 16 medlemsländer och har valts ut bland 102 ansökningar, enligt Il Sole 24 Ore. De beräknas kräva investeringar på omkring 21,1 miljarder euro, motsvarande cirka 230 miljarder kronor. Det rör sig om kapitalbehov, inte om beviljade EU-bidrag.

Även polska KGHM fick strategisk status för två kopparinvesteringar, rapporterar Mining.com.au.

Status utan pengar

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Strategisk status ger snabbare tillståndsprocesser och hjälp att hitta finansiering och köpare. Någon check från Bryssel följer inte med.

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För Viscaria spelar tillståndsdelen liten roll. Miljötillståndet vann laga kraft i april 2025, och gruvan är redan i byggfas.

Industrikommissionären Stéphane Séjourné sa vid presentationen att det inte räcker att identifiera projekten, enligt Eunews. Nu måste råvarorna också få avsättning, menade han.