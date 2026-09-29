Kinas knep för att få igång ekonomin – mycket billigare bolån

Kina har haft det svårt att få igång sin ekonomi. Nu försöker man med ett nytt verktyg.

Ledningen i Peking inför nämligen subventioner av bolåneräntor för förstagångsköpare.

Dessutom väljer centralbanken att sänka räntan på ett viktigt finansieringsinstrument.

Får dra av en procentenhet

Åtgärderna är en del av Xi Jinpings försök att stärka den svaga ekonomiska utvecklingen och återupprätta förtroendet på bostadsmarknaden, skriver Financial Times.

Finansdepartementet meddelade på tisdagskvällen att personer som köper sin första bostad kan få en subvention motsvarande en procentenhet av den årliga bolåneräntan under en period på upp till fem år.

Stödet gäller lån på upp till 1 miljon yuan per hushåll, motsvarande omkring 149 000 dollar.

För att omfattas av subventionen måste bostaden ha en boyta på högst 120 kvadratmeter och ett värde på högst 1,5 miljoner yuan. Åtgärden börjar gälla på torsdagen.

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