Det ska bli billigare att köpa hus i Kina. Förstagångsköpare kan få en procentenhet i rabatt på bolånet, enligt nya regler.
Kinas knep för att få igång ekonomin – mycket billigare bolån
Kina har haft det svårt att få igång sin ekonomi. Nu försöker man med ett nytt verktyg.
Ledningen i Peking inför nämligen subventioner av bolåneräntor för förstagångsköpare.
Dessutom väljer centralbanken att sänka räntan på ett viktigt finansieringsinstrument.
Får dra av en procentenhet
Åtgärderna är en del av Xi Jinpings försök att stärka den svaga ekonomiska utvecklingen och återupprätta förtroendet på bostadsmarknaden, skriver Financial Times.
Finansdepartementet meddelade på tisdagskvällen att personer som köper sin första bostad kan få en subvention motsvarande en procentenhet av den årliga bolåneräntan under en period på upp till fem år.
Stödet gäller lån på upp till 1 miljon yuan per hushåll, motsvarande omkring 149 000 dollar.
För att omfattas av subventionen måste bostaden ha en boyta på högst 120 kvadratmeter och ett värde på högst 1,5 miljoner yuan. Åtgärden börjar gälla på torsdagen.
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Sänker räntan för banker
Samtidigt sänker Kinas centralbank räntan på pledged supplementary lending, som används för att ge förmånliga lån till landets policybanker.
Räntan sänks med 25 baspunkter till 1,5 procent.
Låneinstrumentet, som infördes 2014, har tidigare främst använts för att finansiera investeringar inom sektorer med begränsad tillgång till krediter.
Dess användningsområde breddas nu till bland annat kommunikations- och logistiknätverk.
Centralbanken höjer dessutom taket för ett återlåningsprogram som ska stimulera investeringar i teknisk utveckling och uppgradering av utrustning. Kvoten höjs med 200 miljarder yuan till totalt 1,4 biljoner yuan.
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Lägre tillväxt än målet
Åtgärderna kommer efter ett regeringsmöte under måndagen där behovet av att intensifiera den kontracykliska ekonomiska politiken lyftes fram.
Kinas ekonomi har bromsat in under året. BNP ökade med 4,3 procent i årstakt under årets andra kvartal, vilket var under regeringens målintervall på 4,5–5 procent och en av de svagaste kvartalssiffrorna på flera decennier.
Även indikatorer som detaljhandel och investeringar i fasta tillgångar har visat tecken på försvagning.
Samtidigt har bostadspriserna fortsatt att falla. Den långvariga krisen på fastighetsmarknaden har pressat hushållens förmögenheter och bidragit till svagare konsumtion och förtroende.
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