Vinsterna faller för Kinas jättar – pressas av stenhård konkurrens

Vinsterna i Kinas stora industriföretag ökade med 4,2 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol.

Det är den svagaste tillväxten i år och markerar den fjärde månaden i rad med avtagande vinsttillväxt.

Under årets första åtta månader ökade industrivinsterna med 15,7 procent. Det är en nedgång från 17,6 procent under perioden januari–juli.

Pressas av hård konkurrens

Avmattningen kommer efter en kraftig återhämtning tidigare under året, då industrins vinster bland annat drevs av den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens, halvledare och annan avancerad teknik, skriver CNBC.

Utvecklingen visar samtidigt på stora skillnader mellan olika delar av den kinesiska industrin. Vinsterna inom tillverkning av datorer, kommunikationsutrustning och elektronik ökade med hela 110 procent under årets första åtta månader.

Även sektorer som AI och robotik har haft en stark utveckling.

Samtidigt pressas mer konsumentinriktade branscher. Inom fordonsindustrin föll vinsterna med 16 procent under perioden.

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Branschen präglas av hård konkurrens och priskrig, vilket har pressat företagens marginaler.

Kinas ekonomi har samtidigt bromsat in. Tillväxten under årets andra kvartal var den svagaste på mer än tre år, medan den långvariga krisen på fastighetsmarknaden fortsätter att tynga både investeringar och hushållens efterfrågan.

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