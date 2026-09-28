Flera av Kinas stora företagsgiganter rapporterade stora vinster tidigare i år. Men nu har tillväxttakten saktat in betänkligt.
Vinsterna faller för Kinas jättar – pressas av stenhård konkurrens
Vinsterna i Kinas stora industriföretag ökade med 4,2 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol.
Det är den svagaste tillväxten i år och markerar den fjärde månaden i rad med avtagande vinsttillväxt.
Under årets första åtta månader ökade industrivinsterna med 15,7 procent. Det är en nedgång från 17,6 procent under perioden januari–juli.
Pressas av hård konkurrens
Avmattningen kommer efter en kraftig återhämtning tidigare under året, då industrins vinster bland annat drevs av den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens, halvledare och annan avancerad teknik, skriver CNBC.
Utvecklingen visar samtidigt på stora skillnader mellan olika delar av den kinesiska industrin. Vinsterna inom tillverkning av datorer, kommunikationsutrustning och elektronik ökade med hela 110 procent under årets första åtta månader.
Även sektorer som AI och robotik har haft en stark utveckling.
Samtidigt pressas mer konsumentinriktade branscher. Inom fordonsindustrin föll vinsterna med 16 procent under perioden.
Branschen präglas av hård konkurrens och priskrig, vilket har pressat företagens marginaler.
Kinas ekonomi har samtidigt bromsat in. Tillväxten under årets andra kvartal var den svagaste på mer än tre år, medan den långvariga krisen på fastighetsmarknaden fortsätter att tynga både investeringar och hushållens efterfrågan.
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Tror på fler statliga investeringar
Även den industriella aktiviteten har försvagats. Det officiella inköpschefsindexet visade på minskad aktivitet i tillverkningsindustrin både i juli och augusti.
Detaljhandeln har också bromsat in, medan investeringarna i städerna fortsatte att utvecklas svagt.
Enligt Kinas statistikmyndighet beror en del av den lägre vinsttillväxten i augusti på en så kallad baseffekt, eftersom vinsterna steg kraftigt under samma månad förra året.
Ekonomer räknar samtidigt med att kinesiska myndigheter kan öka stödet till ekonomin under årets andra hälft.
Bland annat väntas investeringar i strategisk infrastruktur som elnät, datacenter, vattenförsörjning och logistik öka.
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