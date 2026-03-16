Kinas ekonomi inledde 2026 oväntat starkt med stigande industriproduktion, ökad konsumtion och ett trendbrott i investeringarna. Men det eskalerande kriget i Mellanöstern hotar att undergräva återhämtningen.
Kina överraskar ekonomer – men kriget kan sabba allt
Industriproduktionen steg med 6,3 procent i januari–februari jämfört med samma period föregående år. Det är den snabbaste tillväxttakten sedan september, enligt data som publicerades på måndagen från landets statistikbyrå.
Detaljhandelsförsäljningen ökade med 2,8 procent, mer än tre gånger så snabbt som i december. Medan investeringarna i fasta tillgångar oväntat växte med 1,8 procent efter att ha krympt för första gången någonsin under 2025, rapporterar Bloomberg.
Siffrorna överträffade analytikernas prognoser på bred front. Ekonomer räknat med en tillväxt i detaljhandeln på 2,5 procent och en ökning av industriproduktionen på 5 procent.
”De senaste siffrorna tyder på att Kina inledde året med ett starkare underliggande momentum än vad många analytiker hade förväntat sig”, skriver Modern Diplomacy.
Konsumtion och infrastruktur lyfter
En del av konsumtionsuppgången förklaras av det kinesiska nyåret. Det inföll i februari och innebar den längsta helgledigheten i landets historia.
Turistutgifterna steg med nästan 19 procent jämfört med samma högtid i fjol.
Försäljningen av alkohol, tobak, kommunikationsutrustning och smycken drev uppgången, enligt Bloomberg.
Infrastrukturinvesteringarna var särskilt starka och ökade med över 11 procent, den snabbaste ökningen för perioden sedan 2021.
Ekonomer vid tankesmedjan CF40 i Peking menar att den snabba återhämtningen visar att den makroekonomiska politiken aktivt ger stöd, rapporterar Bloomberg.
Fastighetsmarknaden fortsatte dock att tynga. Investeringarna i fastighetsutveckling sjönk med 11,1 procent och bostadspriserna i 70 större städer föll med 3,2 procent. Det är den kraftigaste nedgången på åtta månader, enligt CNBC.
Irankriget oroar
Det eskalerande kriget mellan USA, Israel och Iran, som inleddes med amerikanska och israeliska anfall mot Iran den 28 februari, kastar nu långa skuggor över utsikterna.
Stigande oljepriser och störningar i fartygstrafiken genom Hormuzsundet riskerar att driva upp tillverkningskostnader och dämpa den globala efterfrågan som Kinas exportmaskin är beroende av.
Goldman Sachs sänkte i fredags sin BNP-prognos för Kina med 0,1 procentenheter till följd av högre energikostnader. Det är en mindre nedjustering än de 0,3 till 0,5 procentenheter som investmentbanken räknar med för andra ekonomier i regionen.
Kina bedöms dock ha bättre förutsättningar än många grannländer att hantera en oljechock.
Peking har under två decennier diversifierat sina energikällor och byggt upp strategiska reserver som uppskattas räcka i tre till fyra månader.
”Oroligheterna i Mellanöstern kommer att visa sin påverkan på den globala ekonomin under kommande månader”, säger Zhiwei Zhang, chefekonom på Pinpoint Asset Management, till CNBC.
Stimulans skjuts på framtiden
Den överraskande statistiken väntas dock fördröja Pekings stimulansåtgärder.
Ekonomer som tillfrågats av Bloomberg hade förväntat sig räntesänkningar senast i slutet av mars, men sannolikheten för att dessa skjuts upp ökar nu.
Kinas ledning sänkte nyligen det årliga tillväxtmålet till 4,5–5 procent, det minst ambitiösa sedan tidigt 1990-tal.Arbetslösheten steg samtidigt till 5,3 procent under årets två första månader, en uppgång från 5,1 procent i december.
Statistikbyrån sammanfattade läget med att ekonomin fått en god start, men att påverkan från omvärlden fördjupas och att de geopolitiska riskerna fortsätter att stiga.