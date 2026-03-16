Kina överraskar ekonomer – men kriget kan sabba allt

Industriproduktionen steg med 6,3 procent i januari–februari jämfört med samma period föregående år. Det är den snabbaste tillväxttakten sedan september, enligt data som publicerades på måndagen från landets statistikbyrå.

Detaljhandelsförsäljningen ökade med 2,8 procent, mer än tre gånger så snabbt som i december. Medan investeringarna i fasta tillgångar oväntat växte med 1,8 procent efter att ha krympt för första gången någonsin under 2025, rapporterar Bloomberg.

Siffrorna överträffade analytikernas prognoser på bred front. Ekonomer räknat med en tillväxt i detaljhandeln på 2,5 procent och en ökning av industriproduktionen på 5 procent.

”De senaste siffrorna tyder på att Kina inledde året med ett starkare underliggande momentum än vad många analytiker hade förväntat sig”, skriver Modern Diplomacy.

Konsumtion och infrastruktur lyfter

En del av konsumtionsuppgången förklaras av det kinesiska nyåret. Det inföll i februari och innebar den längsta helgledigheten i landets historia.

Turistutgifterna steg med nästan 19 procent jämfört med samma högtid i fjol.

Försäljningen av alkohol, tobak, kommunikationsutrustning och smycken drev uppgången, enligt Bloomberg.

Infrastrukturinvesteringarna var särskilt starka och ökade med över 11 procent, den snabbaste ökningen för perioden sedan 2021.

Ekonomer vid tankesmedjan CF40 i Peking menar att den snabba återhämtningen visar att den makroekonomiska politiken aktivt ger stöd, rapporterar Bloomberg.

Fastighetsmarknaden fortsatte dock att tynga. Investeringarna i fastighetsutveckling sjönk med 11,1 procent och bostadspriserna i 70 större städer föll med 3,2 procent. Det är den kraftigaste nedgången på åtta månader, enligt CNBC.